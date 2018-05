Pd verso la conta | non c' è accordo sull' assemblea di domani Arringa di Renzi in

Il Festival dei Punti Cardinali racconta l'Universo : Il tema scelto per quest'anno, le stelle , offre l'occasione per straordinari viaggi tra arte e scienza, pensati per accontentare e interessare il più vasto pubblico possibile, senza limiti di età. ...

Giro d’Italia – Fabio Aru parole dolci verso i compagni di squadra : “posso contare su un team affidabile” : Fabio Aru ringrazia i compagni di dell’UAE team Emirates per l’ottimo lavoro svolto nell’undicesima tappa del Giro d’Italia Il capitano dell’UAE team Emirates, Fabio Aru, ha colto il 10° posto nell’11ª tappa del Giro d’Italia, la Assisi-Osimo. Massimo Paolone/LaPresse Con un perfetto lavoro di squadra, il campione italiano è riuscito, grazie soprattutto al supporto di Marco Marcato e Diego Ulissi, a evitare gli effetti di ...

'I Colori del Motomondiale' - una mostra racconta la storia attraverso i caschi di Drudi : Fino al 3 giugno - La mostra «I Colori del Motomondiale», allestita in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e l'Apt dell'Emilia-Romagna inaugura il 5 maggio e resterà aperta fino al 3 giugno al ...

Pd - direzione : diretta – verso la conta finale. I renziani : “Fiducia a Martina”. Area Orlando : “Solo se verrà fatta chiarezza” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Direzione Pd - si va verso la conta. Scintille Calenda-Fassino : La minoranza chiede una 'fiducia' sul segretario reggente Martina Di Maio contro tutti: "Al voto, no ammucchiate" Direzione Pd, i renziani: "Niente conte". Ma su un sito i nomi dei pro M5s

Paolo Sorrentino : “Non ho voluto raccontare né Berlusconi né gli italiani - ma un universo pieno di paure e difficoltà in cui siamo tutti” : "Non è un film schierato né ideologico - sarebbe stato stupido farlo - non è né un attacco né una difesa".È arrivato il giorno della verità o di qualcosa che alla stessa cerca di avvicinarsi, e "lui" – il regista premio Oscar Paolo Sorrentino – parla finalmente di "Loro" - il nuovo film diviso in due parti la cui seconda uscirà in Italia il 10 maggio prossimo. "Non è un ...

Bye bye di Annalisa - testo e significato : il brano racconta il cambiamento verso un futuro nuovo : testo e significato di “Bye Bye”, il nuovo singolo di Annalisa in radio dal 20 aprile. Si tratta del terzo brano inedito estratto dall’omonimo album della cantante ligure pubblicato lo scorso 12 febbraio per la Warner Music Italy. In attesa del Tour estivo, Annalisa torna in rotazione radiofonica con il nuovo singolo Venerdì 20 aprile è uscito in radio ed in digital download “Bye Bye”, il nuovo singolo di Annalisa ...

I grandi architetti raccontano attraverso le loro opere la Divina Commedia. Appuntamento a Foligno a palazzo Trinci : ... Maria Luisa Guerrini, ha posto l'accento sul fatto che la mostra 'si colloca in un momento di grande vitalità per la città proprio quando il festival di scienza e filosofia dà il proprio spazio a ...

Il Pd verso la conta e i renziani lanciano #senzadime : Roma, 24 apr. , askanews, Sull'eventuale appoggio a un governo del M5s il Pd è diviso e si prevede una conta in direzione, in cui i renziani sono convinti di avere ancora la maggioranza. 'Ma l'aria ...

Meteo : l'anticiclone ha i giorni contati - da nord verso sud torna l'instabilità : ULTIMI giorni DI ESTATE Il robusto e caldo anticiclone, responsabile della parentesi estiva degli ultimi giorni in molte parte dell'Europa, Italia compresa, nel corso dei prossimi giorni inizierà a ...

Maltempo : conta dei danni in Sicilia - giunta “verso lo stato di calamità” : “Già da sabato mattina, gli uffici stanno procedendo alle prime stime dei danni causati dall’ondata di Maltempo che venerdì si è abbattuta nel Ragusano“: lo ha reso noto l’assessore all’Agricoltura della Sicilia, Edy Bandiera, in costante contatto con il capo dell’ispettorato provinciale all’Agricoltura, Giorgio Carpenzano, “affinché i tecnici della Regione procedano, rapidamente, a definire entità ...