Pd in fiamme | non c' è accordo sull' assemblea di domani Arringa di Renzi in apertura

Roma - l’autista dell’autobus in fiamme : “Non sono un eroe” : Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” Continua a leggere L'articolo Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” proviene da NewsGo.

Roma - l'autista dell'autobus in fiamme : 'Non sono un eroe' : Onori, appena ha visto una scia di fumo uscire dal vano motore, ha bloccato il mezzo e ha fatto scendere tutti i passeggeri, prima di provare con l'estintore a fermare l'incendio che stava ...

Roma - bus Atac in fiamme nel centro/ Video - l’autista che ha salvato i passeggeri : “non sono un eroe” : Roma, autobus Atac in fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie Video, le reazioni. Altro bus in fiamme a Castel Porziano(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:10:00 GMT)

Roma - l’autista dell’autobus in fiamme : “Non sono un eroe” : Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” Continua a leggere L'articolo Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” proviene da NewsGo.

Bus in fiamme - l'autista : 'Ho fatto il mio dovere - non mi sento un eroe' L'anteprima sul Messaggero Digital : 'Ora sono in ospedale, è stata dura, ma sto bene'. Risponde con un filo di voce Pietro Onori, l'autista dell'Atac che ieri mattina si è trovato al volante di un bus esploso nel cuore della Città ...

Bus in fiamme - l'autista : «Ho fatto il mio dovere - non mi sento un eroe» L'anteprima sul Messaggero Digital : «Ora sono in ospedale, è stata dura, ma sto bene». Risponde con un filo di voce Pietro Onori, l?autista dell?Atac che ieri mattina si è trovato al volante di un...

ROMA - BUS IN fiamme IN VIA DEL TRITONE - PIENO CENTRO/ Nono autobus capitolino che brucia da inizio anno : ROMA, autobus Atac in FIAMME ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del TRITONE: ultime notizie, il video e i primi aggiornamenti. I passeggeri evacuati, CENTRO Capitale paralizzato(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:05:00 GMT)

Vigile del fuoco muore nel Milanese schiacciato dal crollo di un capannone in fiamme : Un pompiere è morto durante un'operazione di spegnimento di un incendio: il cedimento improvviso di parte del tetto dell'edificio si è rivelato fatale. Il Vigile del fuoco,...

San Donato Milanese - vigile del fuoco muore in capannone in fiamme/ Incendio domato dopo una notte di lavori : San Donato Milanese, vigile del fuoco muore in capannone in fiamme: pompiere schiacciato dal crollo del tetto. Un Incendio è divampato in un’azienda di vendita di detersivi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:09:00 GMT)

Pompiere muore in un capannone in fiamme nel milanese : Pinuccio La Vigna è morto ieri sera schiacciato dal cedimento di un tetto mentre tentava di spegnere un incendio, insieme ad alcuni colleghi, scoppiato nel capannone di una ditta specializzata nella ...

Vigile del fuoco muore nel Milanese schiacciato dal crollo di un capannone in fiamme Video Mappa : Un altro pompiere è morto durante un'operazione di spegnimento di un incendio: il cedimento improvviso di parte del tetto dell'edificio si è rivelato fatale per l'uomo. Il...

Vigile del fuoco muore nel Milanese schiacciato dal crollo di un capannone in fiamme Mappa : Un altro pompiere è morto durante un'operazione di spegnimento di un incendio. Il Vigile del fuoco è morto schiacciato dal crollo del tetto di un capannone di una ditta di detersivi a San Donato ...

Vigile del fuoco muore nel Milanese schiacciato dal crollo di un capannone in fiamme : Un altro pompiere è morto durante un'operazione di spegnimento di un incendio. Il Vigile del fuoco è morto schiacciato dal crollo del tetto di un capannone di una ditta di detersivi a San Donato ...

Vigile del fuoco muore nel Milanese schiacciato dal crollo di un capannone in fiamme Mappa : Un altro pompiere è morto durante un'operazione di spegnimento di un incendio. Il Vigile del fuoco è morto schiacciato dal crollo del tetto di un capannone di una ditta di detersivi...