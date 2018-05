Pd al lavoro per evitare la conta | è sempre Renzi l' uomo chiave

VS : presto legale app per segnalare cantieri con lavoro nero : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

VS : app per segnalare cantieri lavoro nero : segnalare illegalità e lavoro nero sui cantieri edili tramite una applicazione per smartphone sarà presto possibile in Vallese. Il Gran Consiglio h...

Migranti - imprese e lavoro in Africa : il piano per “aiutarli a casa loro” : L'Unione europea ha intenzione di attivare un piano per creare posti di lavoro tramite imprese e investimenti in Africa. Un modo per 'aiutarli a...

Sindaco Arquata - lavoro per ripopolare : ANSA, - Arquata DEL TRONTO , ASCOLI PICENO, , 17 MAG - "Tutta la montagna ha sofferto, solo la metà della mia popolazione è tornata e se vogliamo che torni tutta la comunità bisogna creare lavoro per ...

Torino - un lavoro per la famiglia costretta a vivere in auto : Alessandro farà le pulizie : Arriva una buona notizia per la coppia di Torino costretta a vivere in auto da qualche tempo con tre bambini piccoli. Alessandro, 39 anni, ha trovato un lavoro in un fast food, dove farà le pulizie di notte: “È il primo passo per tornare alla normalità, dopo tutto quello che c'è stato in questi giorni. Abbiamo ricevuto manifestazioni d'affetto incredibili”.Continua a leggere

lavoro : 349 borse di studio per tirocini in Consolati e Ambasciate : La possibilità di svolgere un tirocinio in un Consolato o Ambasciata estera nasce dalla collaborazione sorta tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della Fondazione Crui: l'obiettivo è quello di consentire ad una selezione di studenti iscritti presso un'Università Italiana di effettuare un'esperienza diretta nelle sedi estere del MAECI. Le borse di ...

Camusso : 'Al lavoro con Cisl e Uil per sciopero generale su sicurezza' : lavoro, oltre 28.000 le offerte per l'estate L'economia torna a crescere , anche al Sud, ma la 'fuga' all'estero triplica. E l'Italia invecchia Oltre allo sciopero bisogna costruire una piattaforma sulla sicurezza Camusso sottolinea poi che ...

Incidente sul lavoro all'Ilva di Taranto : morto operaio 28enne : 11.45 - In merito all'ennesimo Incidente mortale sul lavoro, questa mattina all'Ilva di Taranto, la leader della Cgil Susanna Camusso dice che parlare di emergenza è ormai eufemistico e invita il legislatore a intervenire: "Si è superato qualsiasi limite di sopportazione, è una strage continua. La parola emergenza nazionale ormai è riduttiva rispetto a quanto sta avvenendo. C'è bisogno che il Parlamento prenda la parola".Incidente sul lavoro ...

Incidenti lavoro : tre operai precipitano da piattaforma : Succede ad Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno; riportano gravi traumi al torace. A Torino uomo precipita nella tromba di un ascensore a cui stava lavorando. Camusso: 'Superato qualunque ...

Salvini e Di Maio al lavoro per il contratto di governo : diffuso il video (muto) della riunione : Sul contratto “tutto chiuso”. Così fonti M5S spiegano l’esito della riunione tra i due leader Salvini e Di Maio e i dirigenti Lega e M5S. Nel video diffuso dal Movimento cinque stelle, alcuni momenti della riunione del 17 maggio L'articolo Salvini e Di Maio al lavoro per il contratto di governo: diffuso il video (muto) della riunione proviene da Il Fatto Quotidiano.

CF : servizi igienici sul lavoro devono restare separati per sesso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ilva - morto operaio travolto da una fune/ Sciopero per incidente su lavoro : scontro sindacati-Governo : Ilva, incidente mortale sul lavoro: muore operaio di 28 anni, travolto da una fune di una macchina scaricatrice. Non ce l'ha fatta il ragazzo travolto da un cavo: Sciopero immediato(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:18:00 GMT)

