Pavia | controlli antidroga | cinque denunce 2

meteoweb.eu

: PAVIA 18/05/2018: Più Coordinamento. Più informazioni sui controlli e sulle criticità legate al fenomeno. Più forma… - news_pv : PAVIA 18/05/2018: Più Coordinamento. Più informazioni sui controlli e sulle criticità legate al fenomeno. Più forma… - QuatarobPavia : Controlli gratuiti in piazza per tutte le donne in occasione della Giornata contro l'ipertensione. ????? #pavia… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) (AdnKronos) – Altri due soggetti, individuati a bordo di un’auto, alla vista dei carabinieri si sono dati alla fuga e, dopo un breve inseguimento, hanno abbandonato il veicolo dileguandosi tra le campagne circostanti. Nell’auto sono stati trovati complessivamente circa 161 grammi di droga suddivisa in 43 grammi di cocaina, 35 di eroina e 83 di hashish, oltre a 200 euro in contanti provento dell’attività di spaccio. Le indagini proseguiranno a cura dei reparti investigativi per identificare i soggetti coinvolti nella vicenda. Nel corso del servizio sono stati infine segnalati svariati assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di modiche quantità di droga. L'articolo(2) Meteo Web.