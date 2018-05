Passi in avanti nella ricerca | nuovo anticorpo per la cura di malattie rare

Blastingnews

(Di venerdì 18 maggio 2018) Non vi è dubbio che negli ultimi anni i progressi compiuti nel campo dellahanno aperto nuovi scenari impensabili soltanto qualche decennio fa. Gli avanzamenti della scienza in ambito medico in particolare hanno consentito la messa a punto di farmaci sempre più efficaci per ladianche gravi. Rimanendo sempre nell'ambito della scoperta di nuove terapie, merita di essere segnalato uno studio che è stato coordinato dall'ospedale Bambino Gesù di Roma, che ha portato alla scoperta di unin grado dire con efficacia i bambini e gli adulti affetti da febbri ricorrenti che incidono pesantemente sulla qualità della vita di questi pazienti. Quali sono le patologiete da questoIl farmaco messo a punto daitoritre: la febbre mediterranea familiare, il deficit di mevalonato chinasi, e la sindrome periodica associata ...