Parma | è Serie A | 2-0 allo Spezia | super-Foggia a Frosinone

Parma in Serie A e nella storia - c’è anche un pezzo di Reggina : Ceravolo e Barillà grandi protagonisti : Clamoroso nel campionato di Serie B, ultima giornata con risultati e verdetti a sorpresa. Il Frosinone non è andato oltre il pareggio nel match davanti al pubblico amico contro il Foggia, ne approfitta il Parma che vince sul campo dello Spezia e vola nel campionato di Serie A. Festa incredibile per la terza promozione consecutiva, il Parma entra nella storia e nel successo grandi protagonisti due ex Reggina. Stiamo parlando di Fabio Ceravolo, ...

Serie B live ultima giornata. Frosinone - Parma - Palermo : chi salirà in Serie A? : E' la notte dei miracoli. E' una pazza, meravigliosa, splendida notte per Parma e per i suoi tifosi arrivati fino a La Spezia inseguendo un sogno che sembrava impossibile. All'89' di questa incredibile ultima giornata di Serie A il Parma è tornato in Serie A. Vi è rientrato dalla porta principale tre anni dopo quel terribile fallimento, il 22 giugno 2015, una cicatrice ancora aperta in una terra orgogliosa, ricca di storia e di calcio, ...

