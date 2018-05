http://feedproxy.goo

: Paradosso #Google: un’azienda hitech con idee da Medioevo: Che macello News, ma Google non… - giannifioreGF : Paradosso #Google: un’azienda hitech con idee da Medioevo: Che macello News, ma Google non… - ziorufus : RT @simonealiprandi: Per il mio lavoro, mi capita spesso di ricevere #libri in omaggio. Questo è decisamente uno dei più strani e curiosi.… - pascoskicaruso : @Gazzetta_it Capisco che Gazzetta sia un giornale interista, ma, Kondogbia ad esempio mi risulta sia stato pagato 4… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Che macello News, manon ammetterà mai di aver commesso un altro errore dopo il cambio di algoritmo dello scorso settembre che ha decimato le visite dei siti Web. Con la nuova grafica e l’intervento della più stupida delle intelligenze artificiali vedremo cadere nel baratro tanti siti Web.commette troppi errori Lo scorso settembre l’azienda di Mountain View ha effettuato una modifica al proprio algoritmo, quello che regola e decide (quasi fosse un’entità autonoma) il posizionamento dei siti Web sia suNews che nei risultati di ricerca. Il risultato è stato disastroso, per fare un esempio, Pantareinews è passato da oltre 4000 visite giornaliere nel mese di luglio 2017 a quasi zero a settembre dello stesso anno. Una differenza a dir poco notevole e che ha comportato la stessa sorte a molti altri. Dopo qualche mesesi è resa conto, per ...