Panchina Juventus | l’annuncio di Allegri | “ecco la decisione per la prossima stagione”

Probabili formazioni / Roma Juventus : chi dalla Panchina? Diretta tv - orario e ultime notizie live Serie A : Probabili formazioni Roma Juventus: Diretta tv, orario e ultime notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A. Le mosse di Di Francesco e Allegri(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:10:00 GMT)

Juventus-Milan - Higuain in Panchina : Marotta commenta così : Si gioca la finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Milan in campo per una partita che preannuncia grande spettacolo. Prima del match ecco le parole di Marotta che ai microfoni di Rai Sport parla delle scelte di formazioni da parte di Massimiliano Allegri. “Higuain in panchina? Non è una sorpresa, Allegri ha la possibilità di vedere i calciatori durante l’allenamento e quindi può giudicare al meglio. Per il Milan rappresenta ...

Juventus-Milan 0-0 LIVE : Allegri lascia in Panchina Higuain : Juventus-Milan LIVE – Attesa finita per la finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Milan che si affrontano in una partita che preannuncia grande spettacolo e la possibilità per le due squadre di alzare il trofeo. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in campionato contro il Bologna che ha consegnato virtualmente lo scudetto alla squadra bianconera dopo il contemporaneo pareggio del Napoli contro il Torino, bene il ...

Panchina Juventus - si cerca il sostituto di Allegri : spunta un nome a sorpresa : Panchina Juventus – La Juventus si prepara per la gara di Coppa Italia contro il Milan, l’obiettivo è alzare il trofeo dopo lo scudetto virtualmente conquistato. Ma si pensa anche alla prossima stagione, una situazione da chiarire è quella che riguarda la Panchina. Nonostante le dichiarazioni di Marotta il ciclo di Allegri alla Juventus sembra essere finito, si sta cercando un nuovo allenatore. Tanti i nomi valutati: Simone Inzaghi, ...

Coppa Italia - Juventus-Milan : le formazioni - Dybala dal 1' - Biglia in Panchina : Juventus-Milan- Tutto pronto per il calcio d’inizio della finale di Coppa Italia in programma domani allo stadio Olimpico di Roma. Juventus e Milan si contenderanno la Coppa in una serata che si annuncia rovente. Bianconeri in campo con il 4-3-2-1. Allegri sceglie Dybala dal 1′. panchina per Mandzukic, ancora leggermente acciaccato. Douglas Costa ritorna in […] L'articolo Coppa Italia, Juventus-Milan: le formazioni, Dybala dal ...

Panchina Juventus - il grande bluff di Marotta : ecco perchè è certo il divorzio con Allegri - dallo spogliatoio ‘spaccato’ alla delusione Champions : Panchina Juventus – La Juventus ha praticamente messo in cassaforte lo scudetto ed il pensiero adesso è rivolto alla finale di Coppa Italia, di fronte il Milan di Gennaro Gattuso, il match occasione anche per parlare di calciomercato, i due club lavorano ad una maxi-operazione che potrebbe riguardare diversi calciatori. La Juventus pensa al futuro e nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni di Marotta sul futuro di Allegri, il dirigente ...

Panchina Juventus - ecco la rivoluzione : contatto clamoroso per la prossima stagione : Panchina Juventus – La Juventus è concentrata sull’ultima fase della stagione con l’obiettivo scudetto e quello di vincere la Coppa Italia. Ma nel frattempo a tenere banco è anche la prossima stagione, in particolar modo da seguire la situazione legata alla Panchina, quasi certo l’addio con Massimiliano Allegri. Complessa la pazza-idea Sarri, più realistica quella che porta a Simone Inzaghi, ma l’ipotesi in pole position ...

Inter-Juventus - formazioni ufficiali : Allegri lascia Dybala in Panchina : Massimiliano Allegri lascia in panchina Paulo Dybala nel big match contro l'Inter, anticipo della 35esima giornata di Serie A. Il tecnico bianconero schiera un 4-3-3 con la novità Cuadrado in ...

Inter-Juventus 0-0 La Diretta Per Spalletti e Allegri c'è solo la vittoria. Dybala in Panchina - Cuadrado terzino : Inter e Juventus si affrontano a San Siro nella partita di cartello della 35esima giornata di Serie A: è un passaggio fondamentale per i bianconeri, che dopo la sconfitta casalinga di...

Probabili formazioni / Inter Juventus : le mosse dalla Panchina. Diretta tv - notizie live - orario (Serie A) : Probabili formazioni Inter Juventus: Diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 in campo domani a San Siro per la Serie A, nel big match della 35^ giornata.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:55:00 GMT)

Juventus - i tifosi scatenati : “via Allegri - in Panchina Klopp!” : La situazione in casa Juventus è sempre più delicata, in particolar modo la sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli potrebbe portare pesanti ripercussioni. Oggi tensione altissima in casa bianconera con i tifosi che hanno chiesto un confronto con squadra ed allenatore dopo le ultime deludenti prestazioni. I tifosi chiedono la ‘testa’ di Allegri e sono rimasti colpiti da un altro allenatore Klopp, protagonista sulla panchina ...

Panchina Juventus - bomba clamorosa di Pistocchi : “ecco il prossimo allenatore - Allegri all’Arsenal” : Panchina Juventus – Momento delicato in casa Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli, si complica la corsa scudetto del club bianconero. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed una situazione importante da chiarire è quella di Massimiliano Allegri, quasi certo l’addio al termine della stagione. Il giornalista Maurizio Pistocchi nel frattempo lancia la ...

Juventus - sarà rivoluzione Allegri - addio alla Panchina Assalto a Pjanic. Sogno Martial : Scudetto o non scudetto la Juventus cambierà faccia nella prossima stagione. Un flop in campionato a vantaggio del Napoli potrebbe rendere ancor più nette le scelte della società bianconera. Il primo nome in bilico è quello di Massimiliano Allegri. Non da oggi. Già il tecnico livornese pareva a fine ciclo dopo la finale di Champions League persa a Cardiff lo scorso mese di giugno. Già era stato accostato ad almeno 2-3 top club internazionali: ...

Juventus-Napoli - formazioni : Dybala c’è - Milik in Panchina Dito medio di Sarri ai tifosi : Il big match della 34ª giornata, vera sfida scudetto, è in programma alle 20.45 allo Stadium di Torino