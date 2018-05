Panchina Benevento | ecco il tecnico in pole come sostituto di De Zerbi

De Zerbi : "Lascio la Panchina del Benevento" : 'L'anno prossimo non sarò l'allenatore del Benevento perché non penso che da una retrocessione si possa ripartire con lo stesso allenatore. Vado via con la consapevolezza di aver dato tutto'. Lo ha ...

Un girone dopo l'esordio in Panchina Gattuso ritrova l'amaro Benevento Video : 7 Per i tifosi rossoneri è stato un incubo quel gol, per uno in particolare è stata una doccia fredda: Gattuso. un girone fa Gattuso esordiva in panchina del suo #Milan e a partita conclusa in vantaggio per 2 a 1, succede quello che chi ha giocato in porta sogna da bambino: Brignoli pareggia su calcio d'angolo. Incubo per i rossoneri gia' in crisi ed esordio amaro per Gattuso. Primo punto in #Serie A per il Benevento. Un girone ...

