Pallavolo | la Lega serie A al fianco di GICAM | quattro atlete e un allenatore partiranno

(Di venerdì 18 maggio 2018) Il progetto umanitario voluto dallae dapermetterà aed undi volare in Uganda per affiancare un equipe medica La città di Entebbe, in Uganda, sarà ancora la destinazione della missione diA Femminile eper la seconda stagione nel progetto ‘Mano nella mano‘: dal 2 al 9 giugnoe undiper il paese africano sulle rive del Lago Vittoria per affiancare l’equipe medica presieduta dal Prof. Marco Lanzetta, presidente del Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano. Così come accadde lo scorso anno, quando Elisa Cella, Fabiola Facchinetti e Tereza Matuszkova furono insegnanti speciali al SOS Children’s Village di Entebbe, è in fase di preparativi la nuova spedizione medico-pallavolistica, che sarà più lunga – quasi una ...