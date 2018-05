Pallavolo | Italia sconfitta dall’Australia | Giannelli ed un pubblico da urlo le note

sportfair

(Di venerdì 18 maggio 2018) La Nazionalena diè caduta sotto i colpi dell’Australia nel primo test match in vista della Nations League prima e del Mondiale poi Serata di grande volley al Palacalafiore di Reggio Calabria. La Nazionalena è sbarcata sullo stretto per giocare un’amichevole di lusso contro l’Australia, gara valida come test match in preparazione dei grandi impegni estivi: dapprima la Volley Nations League ed a settembre i Mondiali. Lo scenario in quel di Reggio Calabria è stato da favola. Unnumeroso, oltre 5000 presenze, e sopratutto rumoroso, ha spinto la Nazionale per l’intera durata dell’incontro. Ciò però non è bastato per portare a casa un successo, con l’che è crollata al 5° e decisivo set uscendo comunque tra gli applausi scroscianti. Va detto che agli azzurri mancavano pedine di spessore come Ivan Zaytsev, Lanza e ...