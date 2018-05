Pakistan | liberata la ragazza residente a Verona costretta all' aborto

La Pakistan a scomparsa da Verona è stata liberata dalla polizia : È stata liberata dalla polizia la ragazza pakistana scomparsa da Verona . A febbraio, Farah aveva detto agli amici: "Ci vediamo tra una settimana". Ma da quei giorni, però, nessuno l'aveva più vista. L'ipotesi piùa accreditata è che la ragazza sia stata letteralmente prelevata dal padre per poi essere portata ad abortire in Pakistan. Ed è proprio a Islamabad che la studentessa è stata trovata dalle forze dell'ordine. La ventenne era rimasta ...

