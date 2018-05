Padri separati | le vostre storie raccontate ad Hashtag24

Padri separati in crisi e madri in difficoltà - i numeri in Italia - : Al centro della settima puntata di Hashtag24 la situazione di quanti si separano e poi divorziano con figli contesi. Un contesto in cui si innestano le emergenze di ex mariti ed ex mogli che devono ...

Padri separati in crisi e madri in difficoltà - i numeri in Italia : Padri separati in crisi e madri in difficoltà, i numeri in Italia Al centro della settima puntata di Hashtag24 la situazione di quanti si separano e poi divorziano con figli contesi. Un contesto in cui si innestano le emergenze di ex mariti ed ex mogli che devono fare i conti con difficoltà personali, professionali ed ...

Padri separati in crisi e madri in difficoltà : mercoledì ad Hashtag24 - : In studio con Riccardo Bocca, il presidente dell'associazione "Padri separati" Tiziana Franchi; l'avvocato matrimonialista Stefano Molfino e il giornalista Domenico Iannacone

Parma - apre la nuova casa dei Padri separati : "Vi aspettiamo" : Ha preso il via, nel giorno della festa della mamma, il servizio di ospitalità di soccorso per i papà e i loro figli

Domenica In - Padri separati e figli negati : Giorgio Ceccarelli - innocente in carcere e vittima della suocera : A Domenica In si parla di padri separati o divorziati che spesso si vedono negare i figli dalle ex mogli e in molte occasioni sono costretti a dormire in auto o sotto i ponti. Per questo motivo, tra ...

I Padri separati che non pagano rischiano la cella : Carcere per chi non paga l'assegno di mantenimento per i figli. L'articolo 570 bis del codice penale in vigore da ieri stabilisce infatti la severa sanzione della reclusione fino a un anno e una multa ...