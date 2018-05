eurogamer

: Overwatch: la campagna di beneficenza di Pink Mercy ha raccolto 10 milioni di dollari. #Overwatch - Eurogamer_it : Overwatch: la campagna di beneficenza di Pink Mercy ha raccolto 10 milioni di dollari. #Overwatch - videogames_it : Overwatch: realizzare una campagna PvE sarebbe come creare un nuovo gioco da zero -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Ladilanciata da Blizzard per sostenere la ricerca contro il cancro al seno sta per terminare il 21 maggio, e sembra che l'iniziativa abbia riscosso un enorme successo. I giocatori dipossono ancora acquistare la skini cui ricavi saranno interamente devoluti alla fondazione Breast Cancer Research Foundation, che come si può intuire dal nome si occupa di fare ricerca su questa patologia che colpisce ogni annodi donne.Come ha annunciato lo stesso publisher sul proprio profilo Twitter, lasta per raggiungere i 10diraccolti ed è lecito presumere che entro la conclusione dell'iniziativa questa cifra potrebbe essere ampiamente superata. "Ringraziamo per la generosità chiunque abbia acquistato la skin", recita il cinguettio. "Stiamo per raggiungere i 10diraccolti per sostenere la Breast ...