Overwatch | il tumore al seno si combatte anche con i videogiochi

(Di venerdì 18 maggio 2018) L’iniziativa charity lanciata da Blizzard, colosso americano dei, a supporto della ricerca contro il cancro alha raccolto 10 milioni di dollari. Un milione al giorno per 10 giorni per almeno 660mila persone. E non è ancora finita, perché il termine ultimo per partecipare all’iniziativa è il 21 maggio. Ma di cosa si tratta? Blizzard ha realizzato una speciale skin – ovvero un “vestito” digitale – per una delle eroine del popolarissimo videogioco, che ha raggiunto i 40 milioni di giocatori. Si chiama Pink Mercy, ovvero Mercy Rosa, ed è una versione in edizione limitata, che può essere acquistata per un tempo breve, della dottoressa Angela Ziegler, nome in codice Mercy. Nel gioco, Mercy è una brillante scienziata e soprattutto il vero angelo custode di: la dottoressa ha dedicato la sua vita ad aiutare e guarire gli altri, e ha la straordinaria ...