Operazione antidroga a Modica | 10 arresti

Ragusa - Operazione antidroga : 10 arresti : 7.56 I Carabinieri della compagnia di Modica con l'ausilio dei comandi provinciali di Ragusa e Catania, stanno eseguendo l'arresto di 10 persone nell'ambito di una vasta operazione antidroga . Le indagini, durate circa un anno, hanno permesso di individuare una banda di spacciatori di hashish, marijuana e cocaina a Modica, nel Ragusa no, di sequestrare oltre 4 kg di stupefacenti e di arrestare numerose persone.

