Omicidio Sorianello | arrestato il cugino di Bruno Lazzaro

(Di venerdì 18 maggio 2018)– Ultime notizie per la morte di, il giovane ritrovato morto lo scorso 4 marzo. le modalità del delitto hanno subito spinto gli inquirenti ad indagare in ambito familiare, soprattutto per via del collegamento fra la famiglia della vittima e il clan degli Emanuele, attivo nella zona.in queste ultime ore ildi, Gaetano Muller: il 19enne potrebbe essere l’esecutore dell’di. Preso il killer di? I Carabinieri di Serra Sanhanno messo in custodia cautelare il giovane Gaetano Muller,die esponente del clan degli Emanuele. Queste le prime indiscrezioni emerse dalle indagini sull’di: il ragazzo è statoin precedenza durante l’operazione Black Windows, come sottolinea Calabria News. Un’attività delle ...