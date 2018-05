O' maggio all' Infanzia | presentanto il ricco programma di eventi Tutte le date

18 maggio - HAPPY STEAMDEAD - MR. KING Per la rassegna "Babele Coming Back" Auditorium La Vallisa - Bari : ... e con il coinvolgimento del Comune di Bari, è in programma nell'Auditorium Vallisa con cinque spettacoli e una conferenza, a partire dal 12 maggio , alle 21, biglietto 10 euro la conferenza alle 19, ...

Rally di Portogallo 2018/ Streaming video e diretta tv - percorso vincitore e orario (oggi 18 maggio) : diretta Rally del Portogallo 2018: info Streaming video e tv della prima giornata della sesta prova del mondiale Wrc, che torna in europa dopo l'avventura in Argentina.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 04:40:00 GMT)

Milano. Territorio paralleli nella Fabbrica del vapore fino al 28 maggio : Si inaugura oggi venerdì 18 maggio, alle ore 20 (ingresso gratuito) nello spazio ex Cisterne della Fabbrica del vapore, la

Renzo Rubino il 21 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma : “Rubinoland” al Teatro Studio il 21 maggio 2018 ore 21:00 Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Custodire” (https://www.youtube.com/watch?v=CXMjXcZD2G0) brano prodotto da Giuliano Sangiorgi, Renzo Rubino presenta un nuovo spettacolo il 21 maggio a Roma, all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli). “Ma vallo a spiegare a tutti che sono del segno dei pesci, innamorato della lentezza, se decido di perdermi mi ...

Calcio : Luigi Di Biagio torna allenatore della Nazionale under 21. A fine maggio due amichevoli per gli Azzurrini : torna al suo primo incarico Luigi Di Biagio: dopo aver sostituito nelle amichevoli primaverili Gian Piero Ventura sulla panchina della Nazionale italiana di Calcio, l’ex centrocampista dell’Inter torna ad allenare la Nazionale under 21. Ultimi due incontri di questa stagione per gli Azzurrini: venerdì 25 maggio (ore 17.30 locali, le 18.30 italiane) impegno allo stadio ‘A. Coimbra Da Mota’ di Estoril con il Portogallo, mentre martedì ...

La danza della vita il 19 e 20 maggio all'Hotel Parma Congressi un convegno per una cultura della nascita nel rispetto dei percorsi ... : ... con delega alle politiche sanitarie, ed ex vicesindaco Nicoletta Paci secondo cui "è estremamente importante svolgere una politica di prevenzione nell'ambito della salutogenesi della nascita e della ...

Pallanuoto : Setterosa in collegiale ad Ostia dal 21 maggio in vista degli Europei : Torna a radunarsi la nazionale femminile di Pallanuoto: per un lungo periodo, dal 21 maggio al 9 giugno, il Setterosa sarà impegnato in quel di Ostia agli ordini del ct Fabio Conti per preparare al meglio l’appuntamento più importante di questa stagione, gli Europei di Barcellona (dal 14 al 28 luglio). Oggi è stata diramata la lista delle convocate, andiamo a scoprirla. Saranno ventuno le azzurre in raduno: Elisa Queirolo, Sara Dario, ...

Facebook e privacy - Zuckerberg all’Europarlamento il 22 maggio : Facebook e privacy, Zuckerberg all’Europarlamento il 22 maggio Facebook e privacy, Zuckerberg all’Europarlamento il 22 maggio Continua a leggere L'articolo Facebook e privacy, Zuckerberg all’Europarlamento il 22 maggio proviene da NewsGo.

Via alla campagna del Gay Village : si torna a Testaccio - dal 31 maggio 'sentitevi a casa' : Bentornato a casa Gay Village! Bentornato a Testaccio. 'Welcome Home' è lo slogan che campeggia sui manifesti e sui bus che colorano Roma in ocassione dell'apertura del Gay Village, il 31 maggio alla ...

BUFFON - ADDIO ALLA JUVENTUS IN LACRIME/ Video - l'omaggio di Iker Casillas : “Ti meriti il meglio - amico mio” : Gigi BUFFON, conferenza stampa in diretta: è il giorno del ritiro? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere della JUVENTUS darà un importante annuncio stamane(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:40:00 GMT)

BALLANDO CON LE STELLE - anticipazioni sulla finale di sabato 19 maggio 2018 : Dopo dieci settimane di gioco, è arrivato finalmente il tempo di eleggere la coppia di ballerini vincitrice della tredicesima edizione di BALLANDO con le STELLE, il talent vip di Rai 1 condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli: l’ultima puntata dello show andrà infatti in onda sabato 19 maggio a partire dalle 20.35. Le coppie rimaste in gara sono sei: l’attrice Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale, ...

Vuoi Scommettere?/ Diretta e anticipazioni : Aurora Ramazzotti pronta a ballare in volo! (17 maggio) : Vuoi Scommettere? Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi giovedì 17 maggio: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti debuttano con Maria De Filippi e company.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:43:00 GMT)

Valerio Scanu a Ballando con le stelle ospite della finale del 19 maggio : Valerio Scanu a Ballando con le stelle il 19 maggio. Ad annunciarlo è la conduttrice del programma, Milly Carlucci, che ha confermato la presenza dell'artista sardo in quello che sarà l'atto conclusivo dell'ultima edizione della trasmissione di Rai1. Resta quindi confermata la sua presenza per la finale di Ballando con le stelle, nella quale i concorrenti ancora in gara proveranno a raggiungere la vetta della classifica e aggiudicarsi il ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 17 maggio : dal pony della Moric alle pecore della Raggi? : Pomeriggio 5 torna con una nuova puntata divisa tra cronaca, gossip e Grande Fratello: ecco le Anticipazioni e ospiti di oggi, 17 maggio: si parlerà delle pecore della Raggi?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:28:00 GMT)