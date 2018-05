Obbligo fatturazione elettronica per i distributori di carburante | Figisc Emilia-Romagna

Fisco : Figisc e Fnaarc - rinviare inizio Obbligo fatturazione elettronica : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – Dal prossimo primo luglio, per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione, non potrà più essere usata la scheda carburante ma scatterà l’ obbligo di emissione della fattura elettronica per gli impianti di distribuzione carburante. Secondo Maurizio Micheli Presidente Figisc -Confcommercio (Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali) e Alberto Petranzan Presidente Fnaarc ...

Obbligo di fatturazione elettronica tra privati : normativa - da quando e per chi è in vigore : Arriva anche per i privati l’Obbligo di fatturazione elettronica, detta B2B (Business to Business). Il 30 novembre 2018 è stata approvata in Senato la manovra finanziaria che dal 1 gennaio 2019 obbligherà tutti i privati a predisporre l’avvio della fattura elettronica nelle proprie aziende; in alcuni casi è previsto anche un anticipo dell’Obbligo rispetto alla data indicata. La fattura elettronica non è altro che una fattura in ...