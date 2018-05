NVIDIA GeForce Now è ora gratuito | mentre i fan LEGO possono gioire per un nuovo gadget

NVIDIA lancia l'iniziativa Made to Game - una serie di offerte sulle schede grafiche GeForce GTX Serie 10 : Stavate aspettando il momento giusto per aggiornare il vostro PC con una nuova, più performante scheda grafica? NVIDIA ha recentemente annunciato un'ampia disponibilità nei migliori negozi e store online delle schede grafiche GeForce GTX Serie 10, presentando inoltre la campagna Made to Game che permette di acquistare a un prezzo davvero interessante.Lo store NVIDIA e quelli affiliati AKInformatica, Next e Drako.it offrono infatti le schede del ...