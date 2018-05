Nuovo canale Italia 2 | perché non si vede anche con sintonizzazione manuale TV?

Su Tivùsat al via Focus - Nuovo canale gratuito Mediaset : La versione televisiva del magazine più letto d'Italia, edito dal Gruppo Mondadori, metterà a fuoco temi legati a scienza, natura, ambiente, animali, tecnologia, storia e attualità attraverso un ...

Focus - da giovedì 17 maggio nasce il Nuovo canale Mediaset dedicato alla divulgazione culturale : Da giovedì 17 maggio arriva sul canale 35 del digitale terrestre Focus, il nuovo canale Mediaset e versione televisiva del magazine più letto d’Italia dedicato alla divulgazione culturale.

MEDIASET : parte domani sera il Nuovo canale di divulgazione Focus sul tasto 35 : Versione televisiva del magazine più letto d'Italia, Focus metterà a fuoco temi legati a scienza, natura, ambiente, animali, tecnologia, storia e attualità attraverso un linguaggio semplice, chiaro, ...

Tante novità per Focus : in arrivo un Nuovo canale : ... ingegneria; natura, animali, scienze naturali; fino ad approfondimenti su temi parascientifici quali i misteri archeologici, la fanta-biologia, le presenze aliene e altri aspetti legati al mondo ...

Benvenuto Focus : su Mediaset un Nuovo canale gratuito : La famiglia Mediaset si allarga. Giovedì 17 maggio, al numero 35 del telecomando, iniziano le trasmissioni di Focus, nuovo canale gratuito interamente dedicato alla divulgazione culturale...

Tv : Focus - dal 17 maggio arriva un Nuovo canale Mediaset : ANSA, - SEGRATE , MILANO, , 14 MAG - "È un'operazione che ci interessa molto dal punto di vista commerciale ed editoriale, anche perché il comparto della divulgazione e della scienza in Mediaset è abbastanza assente". Lo ha detto Marco Paolini, direttore generale palinsesti e distribuzione Mediaset, presentando, nella sede della Mondadori a Segrate, Focus il nuovo canale ...

Debutta “Focus” il Nuovo canale gratuito Mediaset interamente dedicato alla divulgazione culturale : Giovedì 17 maggio, al numero 35 del telecomando, iniziano le trasmissioni di Focus, nuovo canale gratuito Mediaset interamente dedicato alla divulgazione culturale. Focus – versione televisiva del magazine più letto d’Italia, edito dal Gruppo Mondadori -, metterà a fuoco temi legati a scienza, natura, ambiente, animali, tecnologia, storia e attualità attraverso un linguaggio semplice, chiaro, diretto e avvincente. Tra i programmi più ...

Emma presenta Mi parli piano su Canale5 - Nuovo singolo da Essere qui : video e testo : Emma presenta Mi parli piano su Canale5, già designato come nuovo singolo da Essere qui. L'artista è stata tra gli ospiti dell'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, nella quale ha cantato nella corale con la squadra bianca in Amami e Calore. La presentazione del nuovo singolo è arrivata alla fine del programma, che per l'ennesima volta non ha fatto registrare eliminati. Il brano sarà in radio dal 4 maggio, ma Emma ne ha voluto ...

Roberto Giacobbo passa a Mediaset per il Nuovo canale Focus : “Sono un professionista sul mercato, è vero, ma al momento sto valutando alcune offerte in generale”: così Roberto Giacobbo aveva recentemente dichiarato commentando la notizia del suo addio alla Rai. Il conduttore di Voyager, infatti, ha lasciato l’azienda di Viale Mazzini con la quale però, aveva tenuto a precisare, non ci sono stati screzi e anzi “i rapporti sono cordialissimi”. Ora è il sito Davidemaggio.it a ...

Roberto Giacobbo passa a Mediaset per il Nuovo canale Focus : “Sono un professionista sul mercato, è vero, ma al momento sto valutando alcune offerte in generale”: così Roberto Giacobbo aveva recentemente dichiarato commentando la notizia del suo addio alla Rai. Il conduttore di Voyager, infatti, ha lasciato l’azienda di Viale Mazzini con la quale però, aveva tenuto a precisare, non ci sono stati screzi e anzi “i rapporti sono cordialissimi”. Ora è il sito Davidemaggio.it a ...

Vuoi Scommettere? : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti insieme nel Nuovo programma di Canale5 : Vuoi Scommettere, Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti assieme a Vuoi Scommettere?, il reboot di Scommettiamo che in arrivo su Canale5. A maggio, la presentatrice svizzera reduce dal recente successo al Festival di Sanremo condurrà la versione italica del teutonico show Wetten, dass..?, e sembra ormai cosa certa la presenza di sua figlia Aurora nel cast del programma. Un post condiviso da Michelle ...

Vuoi scommettere? Hunziker e la figlia Aurora insieme per il Nuovo programma di Canale5 : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti insieme per il nuovo programma di Canale5: Vuoi scommettere? Dopo le indiscrezioni, Michelle Hunziker sembra confermare: accanto a lei, in Vuoi scommettere?, il nuovo programma di Canale5, ci sarà anche Aurora Ramazzotti. Nella mattinata di martedì 17 aprile 2018 mamma e figlia sono apparse insieme in un video postato sui […] L'articolo Vuoi scommettere? Hunziker e la figlia Aurora insieme per il nuovo ...

Canale 5 - tante novità! Nuovo logo e marchio di rete e restyling per TG5 : Da lunedì 16 aprile al via su Canale 5 la campagna di lancio del Nuovo marchio della rete e del Nuovo logo e del Nuovo studio della testata ...

Speciale TG5 su Vasco Rossi sabato 14 aprile su Canale5 - da Modena Park al Nuovo tour 2018 negli stadi : Dopo quasi 10 mesi dal successo di Modena Park, l'avventura del Blasco di fronte a 225mila persone torna protagonista in tv con uno Speciale TG5 su Vasco Rossi, in onda sull'ammiraglia Mediaset sabato 14 aprile in terza serata, dopo la conclusione di Amici di Maria De Filippi. Il rocker di Zocca è stato intervistato da Susanna Galeazzi per questo nuovo Speciale prodotto dalla redazione del telegiornale di Canale5 diretto da Clemente J. Minun, ...