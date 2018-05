Nuovi sconti per gli appartenenti alle Forze Armate e agli operatori della Giustizia

agi

(Di venerdì 18 maggio 2018) Si chiama "ConvenzionIstituzioni.it" ed è la prima piattaformadedicatadi. Fino a tremila euro di risparmio all’anno,al 50% in oltre 8000 attività per circa 500mila esponenti dellee di polizia e le loro famiglie, è il risultato degli accordi stretti dai MinisteriDifesa econ ConvenzionIstituzioni.it. Il personale di Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e polizia di Stato, sia in servizio che in pensione, può registrarsi gratuitamente sul portalestartup ConvenzionIstituzioni.it per usufruire di agevolazioni per tutta la famiglia efino al 50% presso migliaia di attività in ...