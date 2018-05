Nuovi massimi storici per le Small Cap USA

Boxe - Nuovi campioni mondiali tra pesi massimi leggeri e mediomassimi Video : Per Arsen 'Feroz' Goulamirian è il coronamento di una carriera ancora immacolata. Il francese di origini armene è il nuovo campione del mondo [Video] dei pesi massimi leggeri versione WBA. Ha sconfitto Ryad Merhy per K.O tecnico all'11^ ripresa. Due match iridati erano in programma anche in Germania, all'Inselparkhalle di Wilhelmsburg. L'esperto Karo Murat si è rivestito della cintura dei mediomassimi IBO battendo Travis Reeves per K.O tecnico ...