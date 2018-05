Nuova Ford Fiesta ST | la piccola bomba sfodera 200 CV di puro divertimento FOTO e PREZZO

Ford Fiesta - Al volante della Nuova Active 1.0 EcoBoost : Le Suv hanno cambiato a tal punto il mercato globale da portare diverse Case a trasformare la propria gamma, creando anche specifiche versioni di familiari e compatte che strizzano l'occhio all'off-road. Un esempio è la Ford che, preparandosi alla futura transizione che porterà a una svolta radicale per la gamma, ha introdotto la famiglia Active, la cui progenitrice è la Fiesta di settima generazione che abbiamo provato proprio nella sua ...

Novità auto 2018 : Ford presenta la Nuova Fiesta ST - caratteristiche e prezzo : Il motore della Nuova Ford Fiesta Il motore EcoBoost 1.5 della Fiesta ST è caratterizzato dalla prima applicazione al mondo di tecnologie di disattivazione dei cilindri su un motore a 3 cilindri per ...

Rugby a 7 - World Series Langford 2018 : tra le donne trionfa la Nuova Zelanda - Australia sempre in vetta : Conclusa a Langford la quarta tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in Canada, in finale la Nuova Zelanda si impone sull’Australia con il punteggio di 46-0. Al terzo posto gli USA che battono la Francia per 21-5. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto il Canada, che batte per 29-12 l’Irlanda. Il settimo posto è per l’Inghilterra, che batte 29-24 le Fiji. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

Più elegante e sportiva - cresce l'attesa per la Nuova Ford Mustang : Manca poco al debutto della nuova Mustang in Europa, fissato per la seconda metà dell'anno. Nell'attesa, Ford sorride ai numeri del 2017: con quasi 126.000 esemplari immatricolati in tutto il mondo, si è confermata la vettura sportiva più venduta a livello globale. Oltre 13.000 quelle vendute in Europa, mentre più di 7.100 sono state vendute in Cina. Sono 81.866 quelle immatricolate negli ...

Nuova Ford Focus - la quarta generazione : ecco com’è : È di certo una delle auto più attese di questo 2018 ed è stata svelata la scorsa notte a Londra. Stiamo parlando della Nuova Ford Focus, la quarta generazione della vettura di segmento C del marchio dell’ovale blu, una vettura in grado di catalizzare l’attenzione di addetti ai lavori ed automobilisti di tutto il mondo, vista la particolare importanza rivestita dalle versioni che l’hanno preceduta, sul mercato italiano ed ...

10/04/2018 Arriva la Nuova Ford Focus : L’ arrivo della nuova Ford Focus è stato anticipata da un breve video diffuso in rete. L’auto che insieme alla Fiesta rappresenta al meglio il marchio in tutto il mondo sta per essere presentata nella sua veste definitiva. Si tratta della quarta generazione di un’auto conosciuta ovunque, che è l’icona di un marchio. Famosissima nella prima serie, anche per le vittorie nei Rally, modificata nella sostanza nella seconda ...

Ford Focus - I primi dettagli della Nuova generazione - VIDEO : La quarta generazione della Ford Focus ha finalmente una data di debutto: la vettura sarà svelata in rete il prossimo 10 aprile e per l'occasione la Casa americana ha diffuso un primo breve VIDEO teaser. Nelle immagini possiamo notare alcuni dettagli già in parte svelati dalle foto spia più recenti, come i gruppi ottici con Led diurno centrale e i cerchi di lega bicolore. Il logo sulla coda, con la scritta cromata Focus in stampatello di grandi ...

Ford Mustang GT - serie Nuova ma l'anima è la stessa : Ford Mustang GT, serie nuova ma l'anima è la stessa Ford Mustang aggiorna entrambi i motori: 290 CV il 4 cilindri e 450 CV il V8. E poi arriva un super automatico a 10 rapporti Continua a leggere

Ford svela Nuova Mustang : ancora più veloce - tecnologica e inconfondibile. Migliora anche in sicurezza : NIZZA - La tradizione a Stelle e Strisce prosegue nel segno del rinnovamento per la sportiva Ford Mustang. Poche le novità in senso assoluto, ma rilevanti ai fini dell'economia della...