Nuotatore Dall' Aglio morì | male congenito

Dalle calciatrici al Nuotatore : quando il minuto di silenzio è «fai da te» : Tutti in piedi, senza fiatare, in memoria di Davide Astori. Nelle ultime settimane il capitano della Fiorentina, scomparso tragicamente lo scorso 4 marzo, è stato ricordato in tutti gli stadi d’Italia con un minuto di raccoglimento. Tutti d’accordo, ci mancherebbe: giocatori, federazione, arbitro e tifosi. Non è successo lo stesso a Madrid, dove le giocatrici di Rayo Vallecano e Fundacion Albacete, prima di un incontro valido per il campionato ...