Nugnes M5S | “Flat tax e rimpatri forzati non li voto” La senatrice dice no alla Lega

fanpage

: La senatrice campana Paola Nugnes, molto vicina al presidente della Camera Roberto Fico, non nasconde la delusione… - giornalettismo : La senatrice campana Paola Nugnes, molto vicina al presidente della Camera Roberto Fico, non nasconde la delusione… - M5S_No_Grazie : RT @giornalettismo: La senatrice campana Paola Nugnes, molto vicina al presidente della Camera Roberto Fico, non nasconde la delusione per… - MovimentoEtico : Paola Nugnes critica la parte sul Sud del contratto di governo M5S-Lega -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Paolaè una delle 6 senatrici che permetteranno all'accordo- M5S di reggere in parlamento, ma chiarisce da subito i suoi propositi: "Voterò la fiducia ma è solo la prima, sugli altri voti i presupposti cambieranno. Flat tax e legge sull'immigrazione non li voto. Se il mio contributo non serve pronta ad andare via"