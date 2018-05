Notizie del giorno | chiuso il contratto | la trattativa è sul nome del premier

L'ultimatum di Salvini e il nuovo presidente della Catalogna. Le Notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA “Lunedì o si chiude o la parola torna a Mattarella”, ha detto Matteo Salvini commentando i negoziati tra la Lega e il M5s sul contratto di governo: “Altro tempo non ne vogliamo portare via. Sono ottimista per natura, ma bisogna essere anche realisti”. Dal contratto di governo è saltat

Carburanti – Pessime Notizie per gli automobilisti : il prezzo della benzina sale vertiginosamente : sale il costo della benzina, del diesel e del GPL sulla rete carburante italiana: ecco la nuova situazione Proseguono i rialzi dei prezzi dei Carburanti alla pompa, mentre le quotazioni petrolifere internazionali si avvicinano ai massimi dal 2014. Stando alla consueta rilevazione di ‘Staffetta Quotidiana’, questa mattina Eni ed Esso hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Rialzo anche per ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Le richieste della Uil per il nuovo Governo (ultime Notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 17 maggio. Le richieste della Uil per il nuovo Governo Lega-M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 07:01:00 GMT)

Il contratto Lega-M5s e il nuovo capo della Cia. Le Notizie del giorno - in breve : Nel mondo La Commissione intelligence approva Haspel a capo della Cia . La prossima settimana la candidatura dell'attuale numero due dell'agenzia dovrà essere votata dall'intera aula del Senato. La ...

Ceparana - bimbo di 3 anni cade dalla finestra del terzo piano/ Ultime Notizie : trasferito al Meyer di Firenze : Ceparana, bimbo di 3 anni cade dalla finestra del terzo piano: trasferito in elisoccorso all'ospedale Meyer di Firenze in condizioni disperate. L'incidente nel primo pomeriggio di oggi.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:22:00 GMT)

Malaria - ora si riconosce dall'odore : le Notizie su una delle più gravi malattie : La Malaria continua ad essere una malattia potenzialmente mortale: ad esserne interessate sono soprattutto le zone del pianeta nell'area tropicale e subtropicale, e si stima che più di duecento milioni di persone ne vengano infettate ogni anno, generando centinaia di migliaia di decessi. Tra le classi più a rischio c'è quella dei bambini, stando ai dati che vengono forniti annualmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La Malaria, anche ...

Il Pd rispolvera il governo neutrale e Soros lascia l'Ungheria. Le Notizie del giorno in breve : DAL MONDO Gli Stati Uniti hanno sanzionato Valiollah Seif , governatore della Banca centrale iraniana, e la banca islamica al Bilad con sede in Iraq, per aver fatto versamenti a favore del Corpo ...

Notizie del giorno : trattative di governo e Gerusalemme : Notizie del giorno: Di Maio e Salvini sono saliti al Quirinale ieri pomeriggio e, in due colloqui di mezz’ora l’uno, hanno chiesto a Mattarella qualche altro giorno per trovare un accordo di governo. Lo spostamento dell’ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme. Notizie del giorno: trattative governo News. Ancora una fumata grigia sull’esecutivo gialloverde, come dimostrato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini che ieri, dopo incontri separati con il ...

Mancini ct dell'Italia e i problemi sui negoziati della Brexit. Le Notizie del giorno in breve : DAL MONDO Quim Torra è il nuovo presidente della Catalogna. Il suo nome era stato proposto da Carles Puigdemont, l'ex presidente della Generalitat in esilio in Germania. Il leader indipendentista è ...

Il giudice dà ragione a mamma Veronica Panarello : “Sì a Notizie e foto del fratellino di Lorys” : Un precedente provvedimento del Tribunale dei minori definiva la donna 'Inidonea alle cure'. Da oggi Davide Stival, l'ex marito, è tenuto a fornirle con regolarità notizie e foto del figlioletto più piccolo. La donna è stata condannata in primo grado a 30 anni di reclusione per l'omicidio del piccolo Lorys.Continua a leggere

Notizie del giorno : trattative e programma di governo : Notizie del giorno: L’incontro milanese tra Lega e M5S è andato avanti per tutta la giornata, permettendo ai due partiti di avvicinarsi ulteriormente e definire più in dettaglio il programma di governo. Mancano ancora i dettagli, ma il programma di M5S e Lega sta prendendo concretamente forma, soprattutto dal punto di vista economico. Notizie de giorno: trattative governo L’incontro milanese tra Lega e M5S è andato avanti per tutta la giornata, ...

TERZIGNO - 13ENNE ABUSATA NEL PARZO NAZIONALE DEL VESUVIO/ Ultime Notizie : arrestato 33enne - città sotto choc : TERZIGNO, abusi sessuali su 13ENNE: arrestato un uomo di 33 anni sorpreso dai carabinieri a fare sesso con la minore in un bosco. La sua posizione al vaglio degli inquirenti.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:29:00 GMT)

Le Notizie di scienza della settimana : Il batterio che ha decimato le rane, l’impatto del turismo sul clima, le vibrazioni sismiche provocate dagli elefanti: l’attualità scientifica. Leggi