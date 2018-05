Non tira il freno a mano | travolto e schiacciato dalla sua auto

Ritirata dei mercati emergenti : addio TRY - la BCB Non interviene : Ma la speranza si è spenta dopo che, in un'intervista a Bloomberg, il presidente Erdogan ha detto chiaramente che i nuovi poteri esecutivi gli danno il diritto di orientare la politica monetaria. Con ...

**Governo : Di Maio - ora Non ci può tirare indietro** : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Ora indietro non ci si può tirare. Ora questo Governo s’ha da fare. Ora l’Italia deve cambiare davvero”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Il contratto di governo che stiamo scrivendo in questi giorni è la più grande novità politica degli ultimi 20 anni perché porterà al governo dell’Italia quello che hanno chiesto i cittadini: il cambiamento. E’ il momento del coraggio. ...

Di Maio - indietro Non ci si può tirare : "Il contratto di governo che stiamo scrivendo in questi giorni - spiega - è la più grande novità politica degli ultimi 20 anni perché porterà al governo dell'Italia quello che hanno chiesto i ...

Una scoperta di ricercatori Unimore consentirà di diagnosticare precocemente e in maniera Non invasiva i tumori alla prostata : Umberto Muscatello, che in questi 20 anni di mia permanenza in Unimore è stato un mentore, una guida ed un maestro di scienza e di vita". Giovanni Ponti, coordinatore della ricerca, lavora presso ...

Non sparate su Marescotti che ritira il voto ai Cinquestelle : L'agenzia Ansa ci informa che l'attore Ivano Marescotti, romagnolo doc, storico militante di sinistra, candidato alle europee del 2014 con "L'altra Europa per Tsipras", alla vigilia dell'ormai certa intesa di governo tra M5S e Lega ritira il proprio voto ai Cinquestelle.Il voto ai grillini l'aveva annunciato a gennaio dalla sua pagina Facebook, con l'intento - disse - di "rovesciare il tavolo". Rispondendo sempre su Facebook a un amico che oggi ...

Tennis - la Knapp si ritira : 'Il ginocchio Non ce la fa più' : 'Amo troppo questo sport e quindi mi immagino un futuro sempre in ambito Tennistico. Magari all'inizio sarà anche duro ritrovarmi in contesti prima abituali da giocatrice ma in un'altra veste, però ...

Bravo o Non bravo La tirannia dei test di valutazione : ... «La razionalità è il gioco, il dialogo costante tra la nostra mente che crea strutture logiche, che le applica al mondo, e questo mondo reale. Quando il mondo non si accorda con il nostro sistema ...

Marani : 'Non so se l'Italia di Mancini partirà da Donnarumma. Allegri? Non è tranquillo' : La finale che non ti aspettavi. Sicuramente il portiere rossonero non la dimenticherà presto. Per il risultato della sua squadra e per il suo futuro. Non tanto in rossonero, quanto in azzurro. ...

Bari - parla il runner della maratona di Londra : "Mi ero ritirato - Non sono stato squalificato" : Sabino Rinaldi parla dopo essere stato smascherato per aver ridotto il percorso e aver tagliato il traguardo della corsa londinese: "Non ho fatto tre passaggi...

Mattarella tira dritto : ?incarico oggi se Non ci saranno novità : I contatti con le forze politiche continuano anche dopo la decisione del capo dello Stato di fare la sua proposta di Governo...

NBA - cari Raptors così Non va : postseason deludente e salary cap da mani nei capelli - da dove ripartirà Toronto? : Toronto Raptors molto deludenti, dopo l'eliminazione dai playoff NBA per mano di LeBron e dei Cavs, è giunto il momento di tirare le somme I playoff NBA ci stanno regalando enormi soddisfazioni, ma ...