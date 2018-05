Non passa la linea Borghi su economia e Europa

Tennis - Roma : Fognini Non sbaglia e passa ai quarti per la prima volta. Nadal nel mirino : Il ligure venerdì affronterà il vincente del match fra Rafa Nadal, numero 2 del mondo e primo favorito del tabellone, e il Next Gen canadese Denis Shapovalov, numero 29 Atp. KEYS RITIRATA, HALEP AI ...

Carl Pei conferma che il notch Non sarà un elemento di passaggio per OnePlus : Carl Pei conferma che il notch non sarà una moda passeggera e ci parla di alcune difficoltà passare di OnePlus e del futuro della sua compagnia. L'articolo Carl Pei conferma che il notch non sarà un elemento di passaggio per OnePlus proviene da TuttoAndroid.

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia Non si rialza - la Polonia passa al tie-break. Sylla e Guerra Non bastano : Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia nella Nations League 2018 di Volley femminile. A Lincoln (USA) le azzurre sono state infatti battute dalla Polonia per 3-2 (21-25; 25-14; 19-25; 25-17; 15-12) e incappano nel secondo stop dopo quello all’esordio contro la Turchia. La nostra Nazionale conquista quantomeno il primo punto nel neonato torneo internazionale che sostituisce il Grand Prix ma, avanti 2-1, si era sperato di poter ...

Paura in pista - la manovra azzardata del pilota d’aereo : prova a passare dove Non c’è spazio. Ecco cosa succede : Attimi di panico sulla pista dell’aeroporto internazionale di Istanbul-Ataturk, in Turchia. Un velivolo della Asiana Airlines, in fase di rullaggio, si è scontrato con un aereo della Turkish Airlines, pronto per il decollo. Fortunatamente l’incidente ha coinvolto l’ala destra del primo e la coda del secondo. I passeggeri a bordo dei due aeromobili, escluso il grosso spavento, sono rimasti illesi. L'articolo Paura in pista, la ...

L’amore di Romina. Sono passati 25 anni dalla scomparsa di Ylenia - ma la Power Non si arrende : In questi ultimi tempi non si fa che parlare dell’intrigo tra Romina, Al Bano e Loredana Lecciso. La cantante americana è finita di nuovo sotto attenzione, ma questa volta per un motivo molto diverso. Infatti la figlia di Tyron Power per il giorno della festa della mamma ha deciso di dedicare un pensiero a sua figlia Ylenia. Come tutti ben sanno, la giovane Ylenia Carrisi è la figlia dei due ex coniugi scomparsa ormai da oltre 25 ...

Juve campione d’Italia per la 7° volta di fila : dallo scudetto più sofferto passa una doverosa rivoluzione - Non solo in campo : Adesso c’è anche la matematica. Ma questo campionato la Juventus lo aveva di fatto già conquistato la settimana scorsa, anzi, quella precedente con il tonfo clamoroso del Napoli a Firenze, o forse ancora prima come sostengono i suoi detrattori, durante il big match di San Siro contro l’Inter condizionato dalle scelte di Orsato. Il risultato non cambia. Ha vinto ancora la più forte, ovvero la Juve: il risultato all’Olimpico contro la Roma ...

FeralpiSalò batte il PordeNone in rimonta e passa il turno : La FeralpiSalò supera il primo turno dei play off del campionato di serie C e martedì giocherà il secondo a Bergamo contro l'AlbinoLeffe, che ha passato il turno grazie al 2-2 interno con il Mestre. ...

“Questa è una prova!”. De Lellis ‘tradita’ dalla foto. La fan pubblica lo scatto insieme a Giulia e quel dettaglio Non passa inosservato : Dopo due anni di amore Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono improvvisamente detti addio. Sul motivo della fine della loro relazione – nata a ”Uomini e Donne” – ci sono state molte ipotesi, ma nessuno dei due ha fornito una vera e propria spiegazione. Secondo i più, almeno stando a quanto riportato da alcune persone vicine al deejay, sarebbero stati i suoi continui tradimenti. Quando Giulia De Lellis si trovava ...

Malagò : “Figc? Coinvolgere serie a per Non ripetere errori passato” : “Se c’è la volontà di fare una assemblea elettiva, ora più che mai la serie A deve essere rappresentata, altrimenti si torna a fare l’errore del passato”. Lo dice il presidente del Coni e commissario della Lega di serie A, Giovanni Malagò, commentando le ultime novità relative alla Figc con Lega nazionale dilettanti, Lega Pro, Associazione calciatori e arbitri pronti a chiedere nuove elezioni e candidare l’ex ...

Gentiloni : 'Passaggio di consegne a breve ma Non si capisce mai quando...' : 'Non c'e' nessun bisogno per molte delle questioni amministrative che la politica deve affrontare che un cambio politico comporti anche la necessita' di azzerare, di ricominciare'. 'L'Italia come qualsiasi altro grande paese- aggiunge Gentiloni- si deve abituare all'idea ...

Palermo : M5S - passante ferroviario Non può essere ennesima incompiuta : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "No a nuove incompiute, il passante ferroviario di Palermo va completato, non si può lasciare un'importante opera pubblica come questa a metà e una città sventrata". Lo affermano i deputati regionali del M5S Giampiero Trizzino e Roberta Schillaci che hanno chiesto la co

Legge 104 e permessi/ Con il passaggio al part time Non si perdono : Legge 104 e permessi con il passaggio a contratto part-time non si perde il diritto ad averli, ma occorre calcolare il numero spettante in base alle indicazioni Inps e Inpdap(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:21:00 GMT)

Nola - Non passa il bilancio : sciolto il consiglio comunale Video : Nella seduta del consiglio comunale convocata per questa mattina alle ore 11:00 è mancato il numero legale di consiglieri comunali affinché l'assise fosse valida. L'immediata conseguenza è stato lo scioglimento del consiglio comunale dovuto alla mancata approvazione del bilancio. Ora nella citta' dei gigli e di Giordano Bruno [Video] si attende l'arrivo del commissario prefettizio che sara' nominato dalla Dottoressa Carmela Pagano, Prefetto di ...

