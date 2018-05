“Non la vedrete mai più così hot” Meghan Markle | rispunta ‘quel’ video Proprio alla

caffeinamagazine

(Di venerdì 18 maggio 2018), ci mancava pure questa. Il countdown all’evento più atteso dell’anno, il royal wedding con il principe Harry d’Inghilterra, sta scadendo: poche ore e l’attrice di Suits diventerà membro uffciale della famiglia reale. Non prendete impegni: l’appuntamento è per sabato 19 maggio 2018, ore 12 (11 in Italia, ndr), cappella di San Giorgio a Windsor. Ma anche se dopo mesi e mesi il gran giorno è quasi arrivato, non si arrestano certo i rumor che, dall’inizio, ruotano intorno al matrimonio del secondogenito di Carlo e Diana con la ‘comune’ (e divorziata, americana, ex donna di spettacolo e di razza mista) missvigilia delle nozze ne sono già successe di ogni. Nel giro di un paio di giorni, nella settimana cruciale per i sudditi che aspettano con trepidazione la cerimonia, si è assistito a diversi colpi di ...