blogo

: Non disturbate Paola Perego questa estate il giovedì su Rai1 (Anteprima Blogo) - SerieTvserie : Non disturbate Paola Perego questa estate il giovedì su Rai1 (Anteprima Blogo) - tvblogit : Non disturbate Paola Perego questa estate il giovedì su Rai1 (Anteprima Blogo) - gianpaolobiban : non disturbate berlusconi ! persi i contatti molti anni fa non sapppiamo + nulla di berlusconi . non c'è nessuna… -

(Di venerdì 18 maggio 2018)di lavoroperche condurrà perun ciclo di sei puntate di una nuova trasmissione che verrà collocata nella giornata delnel territorio della seconda serata.Dopo una prima serata occupata da una fiction dal sapore femminile, andrà in onda sulla Rete 1 questo nuovo programma tratto da un format d'importazione. In sostanza vedremointervistare alcuni personaggi (2 per emissione) -tutti al femminile- all'interno di una camera d'albergo.prosegui la letturaNonilsu) pubblicato su TVBlog.it 18 maggio 2018 21:54.