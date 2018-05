Noleggio - Nasce il nuovo operatore Rent2Go

quattroruote

(Di venerdì 18 maggio 2018) Ila lungo termine, realtà in crescita sul mercato italiano, sembra attirare nuovi operatori: ultima ad arrivare nel settore è, joint-venture tra Banca Popolare di Sondrio, gruppo Autotorino, il maggiore network di concessionarie italiane (il fatturato del 2017 è stato di 800 milioni di euro), e gruppo Barchetti, unaltra galassia di punti vendita di vari marchi sparsi in Trentino-Alto Adige, Veneto e Lombardia.Oltre 500 sportelli. Il capitale sociale, pari a 5,4 milioni di euro, è suddiviso in parti uguali fra i tre soci: la rete sul territorio consta già alla nascita di oltre 550 sportelli, 500 dei quali bancari, presenti soprattutto nel Nord Italia e a Roma. Lobiettivo diè di raggiungere entro il 2025 una flotta di almeno 8.000 autovetture, noleggiate a professioni e piccole e medie imprese, ma anche a privati, diventati di recente uno dei target più ambiti ...