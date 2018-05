No Man’s Sky Next è l’aggiornamento che rivoluzionerà il gioco di Hello Games?

NO Man’s Sky NEXT arriva su Xbox One : Hello Games, il team di sviluppo indipendente britannico, ha annunciato, nel corso dell’ultimo episodio di Inside Xbox , che No Man’s Sky uscirà per Xbox One martedì 24 luglio in Nord America e venerdì 27 luglio in Europa. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Vola nello spazio con NO MAN’S SKY NEXT Questa release includerà il debutto di una ...

Hello Games annuncia NO Man’s Sky NEXT : Hello Games, il team di sviluppo indipendente britannico, ha annunciato che No Man’s Sky NEXT è in avanzata fase di sviluppo e che verrà reso presto disponibile, sotto forma di aggiornamento gratuito, per i giocatori PlayStation 4 e PC. No Man’s Sky farà presto il suo esordio anche su console Xbox One. NO MAN’S SKY arriva su Xbox One Nell’agosto del 2016 un piccolo team di sviluppo chiamato Hello ...