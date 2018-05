leggioggi

: Cassazione, se Chiesa annulla matrimonio stop assegno di mantenimento - SkyTG24 : Cassazione, se Chiesa annulla matrimonio stop assegno di mantenimento - LeggiOggi_it : No al mantenimento se la Chiesa annulla il matrimonio - - StudioAvvConte : Niente più assegno di #mantenimento se la Chiesa annulla il #matrimonio. -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Con ordinanza n°11553/2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che, con l’mento del, vengono meno i presupposti perché uno dei coniugi continui a corrispondere all’altro l’importo stabilito a titolo dideciso da un Giudice in sede di separazione. Che cosa si intende permento del? L’mento del, a differenza del divorzio, cancella il vincolo coniugale come se non fosse mai esistito (ex tunc). N.B. Per i matrimoni celebrati incon rito cattolico e, poi, trascritti nei registri di Stato civile, sono competenti sia il Tribunale Ecclesiastico, sia il Tribunale Civile. Pertanto, dopo l’mento del vincolo coniugale da parte del Tribunale della Sacra Rota, il Giudice, con un provvedimento detto “delibazione”, riconosce efficacia civile alla sentenza ecclesiastica. Il caso Un uomo aveva chiesto la ...