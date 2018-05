Nina Dobrev e Paul Wesley insieme a New York | i fan di The Vampire Diaries pazzi per gli

Magnum P.I. Nina Dobrev e Mira Sorvino : nuove serie in arrivo sulla CBS : CBS ha annunciato di aver ordinato la produzione di alcune nuove serie che andranno a far parte della programmazione della prossima stagione. The Code sarà un serie drammatica ambientata nel mondo militare e tra i protagonisti ci sono Dave Annable e Mira Sorvino . Nina Dobrev , dopo l'addio a The Vampire Diaries , tornerà invece sugli schermi con Fam , una comedy prodotta da Aaron Kaplan ...

Nina Dobrev in Run This Town insieme a Damian Lewis : ritorno in tv a rischio? : Solo pochi giorni fa i fan avevano festeggiato il suo possibile ritorno in tv ma l'annuncio dell'arrivo di Nina Dobrev in Run This Town ha già frenato gli entusiasmi di tutti. L'amata Elena Gilbert di The Vampire Diaries nei giorni scorsi ha annunciato il suo ritorno alla serialità in Fam, una comedy targata CBS il cui pilot presto sarà sotto esame per ottenere una prima stagione completa. A quanto pare, però, Nina Dobrev sarà impegnata anche ...

Ian Somerhalder segue Nina Dobrev e torna in tv grazie a Netflix : Una volta erano i Nian poi semplicemente Ian Somerlahder e Nina Dobrev ma per tutti rimangono gli storici personaggi, amanti, amici e colleghi di The Vampire Diaries. La serie tv che ha rivoluzionato gli anni a cavallo del primo decennio del 2000, è destinata a rimanere nell'immaginario dei fan per sempre ma, intanto, questi ultimi potranno riempire quel vuoto che sentono dentro seguendo i loro beniamini. Ian Somerhalder ha deciso di ...

Molestie sul set di The Vampire Diaries - Nina Dobrev e le altre attrici diranno la loro? : Lo scandalo Weinstein, il movimento #MeToo e tutto il fango che è stato tirato fuori in queste settimane potrebbe travolgere anche The Vampire Diaries. L'amata serie The CW che si è conclusa ormai quasi due anni fa, rimane uno degli show americani più amati di questi ultimi anni e vederla sporcata da accuse di Molestie ed eventi scandalosi come quelli raccontati da Elisabeth R. Finch, sicuramente farà male ai fan e a tutti coloro che vi hanno ...