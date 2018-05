Nilufar e Giordano dopo la scelta | le parole di Agostino | il fratello di lui

Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne : la coppia felice - Nicolò si sfoga : Siete in cerca di news su Giordano e Nilufar? stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne, possiamo dirvi solamente questo e aggiungere che le cose sembrano procedere per il verso giusto: l'ex corteggiatore non ha abbandonato l'albergo in cui sta trascorrendo le prime ore da fidanzato, non ha salutato nessuno annunciando il suo addio al programma e anzi ha trovato tutta la tranquillità e la serenità per farsi conoscere al meglio da Nilufar, che lo ...

Nilufar e Giordano fanno sul serio : la prova dopo la scelta VIDEO : Nilufar e Giordano news dopo Uomini e Donne: i due sono inseparabili È vero amore tra Nilufar e Giordano di Uomini e Donne. dopo la scelta al Trono Classico i due non si sono separati neppure per un secondo. Sono stati i diretti interessati a farlo sapere tramite un VIDEO su Instagram. Lasciati gli studi […] L'articolo Nilufar e Giordano fanno sul serio: la prova dopo la scelta VIDEO proviene da Gossip e Tv.

Nilufar ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI DOPO LA SCELTA/ Video - Uomini e Donne : le prima parole di Nicolò Ferrari : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI sono la nuova coppia di Uomini e Donne: pioggia di auguri per la tronista e il corteggiatore che si godono la loro storia.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:42:00 GMT)

Nilufar ADDATI HA SCELTO GIORDANO MAZZOCCHI/ Video - Uomini e Donne : "Lei è una bellezza acqua e sapone" : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI sono la nuova coppia di Uomini e Donne: pioggia di auguri per la tronista e il corteggiatore che si godono la loro storia.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:15:00 GMT)

Uomini e Donne - Giordano rompe il silenzio poco dopo la scelta di Nilufar. Lo confessa per la prima volta : E alla fine Nilufar Addati ha scelto. Tutto lo studio e i fan di Uomini e Donne erano in trepidazione quando si è capito che l’italo-persiana avrebbe deciso con chi, tra Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari, sarebbe uscita dal programma. A patto di un sì da parte del corteggiatore, ovvio. E nonostante le sue paure, il sì c’è stato. Eccome se c’è stato! Come accaade per ogni tronista, c’è sempre chi tifa per ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi prime foto e dichiarazioni di coppia : Subito dopo la scelta ad Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono scambiati i primi abbracci, baci, coccole e tenerezze da neo fidanzati. In un video pubblicato su Witty Tv, la coppia si è scambiata, per la prima volta, il numero di cellulare. L'ormai ex corteggiatore si è lasciato andare anche ad un pianto liberatorio per i sette stressanti mesi in cui ha dovuto lottare contro Nicolò Ferrari per arrivare dritto al cuore della ...

Nilufar ADDATI HA SCELTO GIORDANO MAZZOCCHI/ Video - Uomini e Donne : ecco cosa hanno fatto dopo la scelta : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI sono la nuova coppia di Uomini e Donne: pioggia di auguri per la tronista e il corteggiatore che si godono la loro storia.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:06:00 GMT)

Nilufar e Giordano insieme : ecco cosa hanno fatto dopo la scelta VIDEO : Uomini e Donne, Nilufar e Giordano news dopo la scelta: ecco cosa ha fatto la neo coppia Nilufar e Giordano di Uomini e Donne sono ufficialmente una coppia! dopo sei mesi di Trono, l’italo-persiana – ex corteggiatrice di Mattia Marciano – ha scelto il maestro di sci che in passato aveva già provato a corteggiare […] L'articolo Nilufar e Giordano insieme: ecco cosa hanno fatto dopo la scelta VIDEO proviene da Gossip e Tv.

Nilufar ADDATI HA SCELTO GIORDANO MAZZOCCHI/ Video - Uomini e Donne : il messaggio di Marta Pasqualato : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI sono la nuova coppia di Uomini e Donne: pioggia di auguri per la tronista e il corteggiatore che si godono la loro storia.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:20:00 GMT)

Uomini e Donne - Nilufar a Giordano : «Nonostante tutti i nonostante la mia scelta sei tu». Nicolò in lacrime : Petali di rose rosse nello studio di Uomini e Donne, Nilufar Addati ha fatto la sua scelta e decide di uscire dal programma di Maria De Filippi tra le braccia di Giordano, Nicolò in lacrime. In studio ...

La scelta di Nilufar è Giordano : il messaggio di Marta Pasqualato : Uomini e Donne, Nilufar e Giordano insieme: arriva il messaggio di Marta, ex corteggiatrice di Nicolò Brigante Per dolcezza e romanticismo, è piaciuta a molti la scelta di Nilufar a Uomini e Donne. Anche a Marta Pasqualato, l’ex corteggiatrice di Nicolò Brigante, che ben conosce la tronista italo-persiana. Marta e Niluar hanno instaurato un buon […] L'articolo La scelta di Nilufar è Giordano: il messaggio di Marta Pasqualato proviene ...

Uomini e Donne : la scelta di Nilufar è Giordano : Lo ha rincorso dentro e fuori lo studio, ha litigato con lui, ma alla fine lo ha scelto. Chi? Nell’ultima puntata di Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Nilufar. La giovanissima tronista è uscita dal programma di Maria De Filippi con il sorriso sulle labbra dopo aver commosso tutti, perfino Giulia De Lellis. Chi è stato il fortunato, il bel Giordano o il ricco Nicolò? Ebbene la scelta di Nilufar è ricaduta su Giordano. ...

Nilufar Addati ha scelto Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne : “Mi piacciono le tue mani e le spalle larghe…” : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono la nuova coppia di Uomini e Donne: pioggia di auguri per la tronista e il corteggiatore che si godono la loro storia.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:09:00 GMT)

Uomini e Donne | 16 maggio 2018 | Nilufar sceglie Giordano - Nicolò in lacrime : Uomini e Donne, la scelta di Nilufar: diretta liveblogging prosegui la letturaUomini e Donne | 16 maggio 2018 | Nilufar sceglie Giordano, Nicolò in lacrime pubblicato su Gossipblog.it 16 maggio 2018 15:56.