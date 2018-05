Nico | film stasera in tv 22 maggio | trama | curiosità | streaming

IL CACCIATORE DI DONNE/ Su Rai 4 il film con Nicolas Cage (oggi - 18 maggio 2018) : Il CACCIATORE di DONNE, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 18 maggio 2018. Nel cast: Nicolas Cage, John Cusack e Vanessa Hudgens, alla regia Scott Walker. La trama del film nel dettaglio(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:54:00 GMT)

THE INTERPRETER/ Su Rete 4 il film con Nicole Kidman e Sean Penn (oggi - 14 maggio 2018)) : The INTERPReteR, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 14 maggio 2018. Nel cast: Nicole Kidman, Sean Penn, e Catherine Keener, alla regia Sidney Pollack. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:44:00 GMT)

THE WEATHER MAN - L'UOMO DELLE PREVISIONI/ Su Rai Movie il film con Nicolas Cage (oggi - 12 maggio 2018) : The WEATHER Man - L'UOMO DELLE PREVISIONI, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 12 maggio 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Michael Caine e Nicholas Hoult, alla regia Gore Verbinski.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:05:00 GMT)

GRACE DI MONACO/ Su Rai 3 il film con Nicole Kidman (oggi - 3 maggio 2018) : GRACE di MONACO, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 3 maggio 2018. Nel cast: Nicole Kidman, Milo Ventimiglia, alla regia Olivier Dahn. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 10:21:00 GMT)

GODS OF EGYPT/ Su Rai 4 il film con Gerald Butler e Nicolas Coster-Waldau (oggi - 3 maggio 2018) : GODS of EGYPT, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 3 maggio 2018. Nel cast: Gerald Butler, Nicolas Coster-Waldau e Elodie Young, alla regia Alex Proyas. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 10:12:00 GMT)

Stasera in tv 3 maggio : GRACE KELLY - film su Rai 3 con Nicole Kidman : Giovedì 3 maggio alle 21,15 su Rai 3 va in onda il film biografico GRACE KELLY, diretto nel 2014 da Oliver Dahan. Protagonista del film è una splendida Nicole Kidman, mentre tra gli interpreti figurano Tim Roth, Paz Vega e Frank Langella. Ecco la trama del film, in onda dopo Un posto al sole: Nel 1962, GRACE KELLY è ormai sposata da sei anni con il principe Ranieri III di Monaco ma ancora tenta di destreggiarsi tra la sua carriera di attrice e ...

Grace di Monaco - film in tv stasera Nicole Kidman è la splendida Grace Kelly : ... in alternativa è possibile vedere il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Grace di Monaco, film IN TV: cast e curiosità Dopo La vie en rose, del 2007, biopic dedicato alla vita ...

Lord of War - su Cielo/ Info streaming del film diretto da A.Niccol - nel cast Nicolas Cage (oggi - 1 maggio) : Lord of War, su Cielo: il film tratto da "Finché c'è guerra c'è speranza" è stato diretto e scritto da Andrew Niccol, nel cast troviamo Nicolas Cage ed Ethan Hawke. (oggi, 1 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:12:00 GMT)

VENDETTA : UNA STORIA D'AMORE/ Su Rete 4 il film con Nicolas Cage (oggi - 1 maggio 2018) : Su Rete 4 va in onda in prima tv il film “VENDETTA: Una STORIA D’Amore” diretto da Johnny Martin. Nel cast vediamo: Nicolas Cage, Don Johnson e Anna Hutchison.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:39:00 GMT)

"Il film di Sorrentino? Un omaggio a Berlusconi. Le serate ad Arcore? Silvio ha avuto un uNico grande amore" : Silvio Berlusconi è un uomo malato di generosità, a cui Paolo Sorrentino ha voluto rendere omaggio con la sua ultima fatica cinematografica, il film Loro: questo il succo di quanto dichiarato da Emilio Fede, ex direttore del TG 4 intervenuto stamattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus."Ha dato alla stampa la possibilità di riprendere una discussione che ...

Film su San Nicola al cinema - crowdfunding di Antonio Palumbo : Così il regista Antonio Palumbo , ispirato da questa sacra missione, ha deciso di raccontare la vita di San Nicola al mondo, affiancandosi alla Oz Film Produzioni che ha abbracciato volentieri l'...