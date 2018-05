Neuville 1 o in Portogallo Paura per Ogier e Paddon

Rally Portogallo - Mondiale 2018 : Thierry Neuville al comando in una gara ad eliminazione : Non si può certo dire che il Rally del Portogallo 2018 sia iniziato tra gli sbadigli. Oltre al percorso insidioso e allo spettacolo regalato dai piloti, abbiamo vissuto una serie di emozioni e colpi di scena non da poco. Il leader della classifica Mondiale, Sebastien Ogier, è andato a sbattere nella SS5, Hayden Paddon, al comando fino a quel momento, è finito fuori strada nella SS7 ed è stato portato in ospedale per accertamenti, mentre Ott ...