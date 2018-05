Nella città del peccato

L'ennesimo incidente mortale sul lavoro Nella Taranto dell'Ilva. Tensione fortissima Nella città : Un operario di una ditta appaltatrice dell'Ilva è stato travolto da un cavo che stava tentando di ancorare nel porto mercantile. Proclamato uno sciopero di 24 ore per la sicurezza sul lavoro -

L’epidemia di ebola Nella Repubblica Democratica del Congo si è diffusa dalla campagna in città : nella Repubblica Democratica del Congo la nuova epidemia di ebola si è diffusa dalla campagna a una città. Il ministro della salute Oly Ilunga Kalenga ha confermato un caso di contagio a Mbandaka, città abitata da più di un milione The post L’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo si è diffusa dalla campagna in città appeared first on Il Post.

Governo : Gelmini - saremo opposizione e sentiNella cittadini : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – ‘Forza Italia si collocherà all’opposizione del Governo Lega-M5S e sarà la sentinella dei cittadini in Parlamento”. Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo a ‘Radio Anch’io”, su Rai Radio1. ‘Valuteremo senza pregiudizio, con senso di responsabilità e nell’interesse del Paese, i provvedimenti di volta in volta. ...

Gerusalemme - oggi apre l’ambasciata Usa Nella città Santa : tensione altissima : Gerusalemme, oggi apre l’ambasciata Usa nella Città Santa: tensione altissima Contro la decisione di Trump si sono schierati il mondo arabo, l'Onu e gran parte della comunità internazionale, Ue compresa. Hamas vuole che 100mila palestinesi si ammassino lungo il confine. Solo 4 paesi europei saranno presenti all’evento.Continua a leggere Contro la decisione di Trump si […] L'articolo Gerusalemme, oggi apre l’ambasciata Usa nella Città ...

Ancora un successo per la Festa di Primavera Nella scuola più verde della città : Una forma mentis che va creata in primis a scuola, dove i ragazzi vengono formati, e poi ha concluso nel mondo del lavoro".

Napoli - il concerto gratis di Liberato sul lungomare : il misterioso rapper si esibisce Nella sua città : Nove maggio, ripeteva la prima canzone. E 9 maggio alla fine è stato per il primo concerto di Liberato nella sua città do sporadiche apparizioni iniziate sul palco del MiAmi Festival. Napoli si prepara per il live gratuito del misterioso rapper che la scorsa settimana aveva annunciato la data nella sua città, alle 20, sul lungomare. La location scelta è la Rotonda Diaz, dove all’inizio dello show è prevista l’esibizione di una band ...

Kim Jong-un e Xi Jinping si sono incontrati di nuovo - questa volta Nella città cinese di Dalian : Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping nella città di Dalian, nella Cina orientale, vicino al confine con la Corea del Nord. Secondo la televisione di stato cinese CCTV, Kim è arrivato a Dalian lunedì The post Kim Jong-un e Xi Jinping si sono incontrati di nuovo, questa volta nella città cinese di Dalian appeared first on Il Post.

IL CAPITANO MARIA - FICTION/ Anticipazioni 7 maggio e diretta : Maria Guerra torna Nella sua città : Il CAPITANO Maria, Anticipazioni del 7 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Un ufficiale dei Carabinieri torna nel Sud per recuperare il rapporto con la figlia.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 21:39:00 GMT)

Maltempo Pistoia : allagamenti Nella zona ovest della città : Un violento acquazzone si è abbattuto intorno alle 15 nella zona ovest di Pistoia, causando allagamenti per la mancata ricezione degli scarichi fognari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno ricevuto ricevuto diverse richieste di intervento da via Spontini, via Spartitoio, via Nazario Sauro e via Salvo d’Acquisto. Sul posto anche i tecnici del Comune. Chiuso momentaneamente al traffico, sempre per allagamenti, il ...

RomeVideoGameLab : grande successo per l'evento che ha trasformato Cinecittà Nella casa del videogioco : ... in una intera mattinata di incontri, ricercatori, studiosi, sviluppatori, direttori di musei e organizzatori culturali, il Comune di Roma - l'assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Daniele ...

RomeVideoGameLab : grande successo per l'evento che ha trasformato Cinecittà Nella casa del videogioco : Ancora tantissime persone per l'ultima giornata del RomeVideoGameLab che chiude con un bilancio molto positivo. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Un grande successo per i numeri, intanto (in tre giorni qualcosa come 10.000 persone che hanno affollato tutti gli spazi della kermesse, dai laboratori per i ragazzi e le famiglie alle "aule" supertecnologiche di "Level Up! conferenza di sviluppatori internazionali a cura di AIV - ...

“Ecco chi entra Nella casa!”. Gf : l’annuncio che spiazza. Dopo l’espulsione di Baye Dame a Cinecittà si è liberato un posto. Nessuno pensava che a entrare sarebbe stato proprio lui : Barbara D’Urso stupisce tutti : Dopo la squalifica di Baye Dame, nella Casa del Grande Fratello è tempo per l’arrivo di un nuovo concorrente. Barbara D’Urso ha approfittato di Domenica Live per annunciare l’esclusiva, svelando l’identità del nuovo gieffino. Si tratta di un personaggio che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene, visto che è stato già numerose volte ospite dei programmi di Carmelita. Tanto che Barbarella lo ha richiamato per prendere parte ...

Pamela Mastropietro - oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio/ Lutto cittadino a Macerata e Nella capitale : Pamela Mastropietro, oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio. Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:58:00 GMT)