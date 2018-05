Nel primo trimestre del 2018 l' Italia è cresciuta come la Germania?

ToniNelli - reddito costa solo primo anno : ANSA, - ROMA, 17 MAG - "Le coperture per il reddito di cittadinanza ci sono. solo il primo anno costerà". Così Danilo Toninelli , M5S, , capogruppo al Senato, ai microfoni di 'Gioco a Premier' su Rai ...

Thomas Cook - riduce il rosso Nel primo semestre : Teleborsa, - Thomas Cook riduce il rosso nel primo semestre. Nel periodo, salgono i ricavi che arrivano a 3,227 miliardi di sterline dai 2,994 miliardi registrati nello stesso periodo dell'anno ...

Thomas Cook - riduce il rosso Nel primo semestre : Thomas Cook riduce il rosso nel primo semestre. Nel periodo, salgono i ricavi che arrivano a 3,227 miliardi di sterline dai 2,994 miliardi registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. L'...

Malaysia : crescita Pil rallenta al 5 - 4% Nel primo trimestre : Su base sequenziale l'espansione dell'economia è stata invece dell'1,4% contro l'1,0% del quarto trimestre , 1,8% nel terzo, . Nell'intero 2017 il Pil della Malaysia era cresciuto del 5,9% contro il ...

Panariagroup - conti in retromarcia Nel primo trimestre : Teleborsa, - Panariagroup Industria Ceramiche chiude il primo trimestre con ricavi netti di vendita a 90 milioni di euro in calo dai 99,1 milioni realizzati al 31 marzo 2017. Il margine operativo ...

Panariagroup - conti in retromarcia Nel primo trimestre : Panariagroup Industria Ceramiche chiude il primo trimestre con ricavi netti di vendita a 90 milioni di euro in calo dai 99,1 milioni realizzati al 31 marzo 2017. Il margine operativo lordo è di 5,8 ...

Giro d’Italia 2018 - Luis Leon Sanchez primo al traguardo volante di Filottrano. Nel ricordo di Michele Scarponi : Momento di grande commozione a Filottrano dove oggi era posto un traguardo volante dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Il gruppo è transitato sul muro di questa bellissima cittadina marchigiana per onorare la memoria del compianto Michele Scarponi, deceduto lo scorso anno dopo essere stato investito mentre si allenava in bici proprio sulle strade del suo paese natale. La Assisi-Osimo sta regalando grandi emozioni e il ...

Rinnovabili : installazioni in lieve calo Nel primo trimestre del 2018 : Le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico nel primo trimestre del 2018 raggiungono complessivamente circa 138 MW (-5% rispetto al 2017): le elaborazioni di Anie Rinnovabili sui dati Gaudì di Terna, confermano il trend mensile del fotovoltaico che con i 28,9 MW connessi a marzo 2018 raggiunge quota 89 MW complessivi (+6% rispetto allo stesso periodo del 2017). Si registra un incremento anche nel numero di unità di produzione ...

Olanda : crescita Pil frena al 2 - 8% annuo Nel primo trimestre : Su base annua l'economia olandese è cresciuta del 2,8% contro il 2,9% del quarto trimestre , 3,0% nel terzo, . Nell'intero 2017 l'espansione era stata del 3,2% , tasso più elevato dal 2007, . , RR - ...

Per Vettel doppio GP Nel primo giorno di test : Più della distanza di due GP di Spagna, 136 giri quelli coperti dalla Ferrari nella prima delle due giornate di test in-season, con Sebastian Vettel al volante. Sulla SF71H sono state provate diverse soluzioni, “ma non in chiave Montecarlo”, ha sottolineato il pilota, “perché quella è una gara troppo particolare. Diciamo che ci siamo fatti […] L'articolo Per Vettel doppio GP nel primo giorno di test sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

I 10 migliori Campeggi e Villaggi per il Glamping : il Torre Rinalda Camping Village di Lecce primo Nel 2018 : È il Torre Rinalda Camping Village di Lecce, in Puglia, ad aggiudicarsi il titolo di miglior Campeggio/Villaggio per il Glamping nel 2018, assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp, quale riconoscimento alle strutture all’aria aperta che offrono ai turisti la possibilità di provare l’originale esperienza del Campeggio di lusso con soddisfazione. La vittoria finale del Torre Rinalda Camping Village nel ...

Il rilancio del patto Salvini-Di Maio : via libera del M5S a un euroscetticismo forte - e un grillino per primo a Palazzo Chigi Nella staffetta : La notizia è che entrambi i contraenti del potenziale patto M5S-Lega, ieri sera tardi, sono tornati a dire che ci saremmo quasi, «siamo a un passo» (parole di Di Maio). Nonostante in realtà l’atteggiamento pubblico della Lega sia stato molto, molto critico e quasi pessimista per due giorni interi, lunedì (il giorno delle consultazioni al Quirinale)...

Giappone : il Pil cala dello 0 - 6 per cento Nel primo trimestre : Tokyo, 16 mag 05:10 - , Agenzia Nova, - L'economia Giapponese ha subito una contrazione dello 0,6 per cento annualizzato tra gennaio e marzo di quest'anno, segnando la prima regressione... , Git,

Giappone - l'economia si contrae Nel primo trimestre : è la prima volta da due anni : Il dato interrompe una fase di espansione che durava da otto trimestri consecutivi, il più lungo periodo di crescita dell'economia nipponica in 28 anni, sostenuta dalla buona tenuta delle ...