Negli Stati Uniti una studentessa è andata a scuola con il mitra | È un mio

Cambridge Analytica alza bandiera bianca e va in bancarotta Negli Stati Uniti : MILANO - Cambridge Analytica, la società britannica finita nella bufera dei dati violati degli utenti Facebook, è andata in bancarotta. Il gruppo ha depositato la richiesta per il Chapter 7 presso un ...

Sigaretta elettronica killer : morte choc Negli Stati Uniti : La Sigaretta elettronica si è trasformata in un'arma mortale per un trentottenne originario della Florida. Tallmadge D'Elia è deceduto in to all'esplosione del dispositivo di vaporizzazione. Le schegge dell'e-cig si sono trasformate in proiettili che hanno fracassato il cranio dello sfortunato fumatore. Sulle cause che hanno determinato il singolare incidente sono ancora in corso accertamenti. L'uomo è stato trovato morto dopo che l'incendio ...

Flixbus debutta Negli Stati Uniti - primi bus a Los Angeles : Flixbus (Photo by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Flixbus debutta negli Stati Uniti. La piattaforma tedesca di viaggi low cost in pullman ha avviato le attività dall’altra parte dell’oceano. Dopo aver annunciato lo scorso novembre l’apertura di un ufficio a Los Angeles per espandersi nel mercato statunitense, Flixbus è pronta a passare dalle parole ai fatti. Il gruppo lancia oggi le prime linee a Los Angeles e ...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato il divieto sulle scommesse Negli sport professionistici e amatoriali : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha revocato il divieto in vigore sulle scommesse sportive in 46 dei 50 Stati americani, confermando la legalità di una legge statale approvata nel 2014 che consente tuttora le scommesse sportive nei casinò e The post La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato il divieto sulle scommesse negli sport professionistici e amatoriali appeared first on Il Post.

LG V35 ThinQ certificato Negli Stati Uniti e in Russia - LG Q7 appare su Geekbench : LG V35 ThinQ ha ottenuto negli Stati Uniti e in Russia la certificazione necessaria alla commercializzazione. Il suo lancio si avvicina a grandi passi L'articolo LG V35 ThinQ certificato negli Stati Uniti e in Russia, LG Q7 appare su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

La strana storia di come le incubatrici diventarono popolari Negli Stati Uniti : Grazie a un medico che non era un medico e alla sua esibizione di bambini prematuri in un luna park di Coney Island The post La strana storia di come le incubatrici diventarono popolari negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Pompei - turista francese e compagna rubano reperti : bloccati Negli scavi e arrestati : Pompei. Custode sventa furto di reperti negli scavi. I carabinieri del posto fisso arrestano un francese 53enne e la sua convivente. La donna, in un primo momento, aveva fatto perdere le tracce nel...

Negli Stati Uniti vogliono usare l’azoto per eseguire le condanne a morte : Un metodo oggi escluso anche per abbattere gli animali, visto quanto è potenzialmente doloroso: ma gli altri mezzi per eseguire le condanne scarseggiano The post Negli Stati Uniti vogliono usare l’azoto per eseguire le condanne a morte appeared first on Il Post.

LG K30 con CPU Snapdragon 425 e Android 7.1 Nougat lanciato Negli Stati Uniti : LG K30 è il nome di un nuovo smartphone lanciato dal produttore coreano negli Stati Uniti. Scopriamo insieme quali sono le sue principali caratteristiche L'articolo LG K30 con CPU Snapdragon 425 e Android 7.1 Nougat lanciato negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Epidemia lattuga contaminata : 120 casi d’infezione ed un morto Negli Stati Uniti Video : Nelle ultime settimane sono state molteplici le segnalazioni avvenute in 25 Stati americani per quanto riguarda la lattuga contaminata. I casi di contagio sono Stati fino ad ora 120, mentre di non molte ore fa è la notizia della prima morte per ingestione di lattuga contaminata da escherichia coli. Ecco cosa è accaduto Il fenomeno della 'lattuga killer' contaminata da escherichia [Video] coli sta destando molta preoccupazione negli Stati Uniti. ...

Insalata killer - il primo morto Negli Stati Uniti : negli Stati Uniti è stato registrato il primo decesso causato da un'infezione alimentare provocata dal batterio Escherichia coli, rilevato nella lattuga. Si tratta del primo morto...

Almeno 74 persone sono morte in una tempesta di sabbia Negli Stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh - in India : Almeno 74 persone sono morte mercoledì notte in una tempesta di sabbia che ha colpito gli stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh, in India. BBC dice che ci sono anche decine di feriti. Molte persone sono morte a causa del The post Almeno 74 persone sono morte in una tempesta di sabbia negli stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh, in India appeared first on Il Post.