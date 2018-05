‘Ndrangheta stragista | un pentito | “Bagarella conosceva il nome di Forza Italia prima che

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 maggio 2018) Cosa Nostra sapeva in anticipo che il partito di Silvio Berlusconi si sarebbe chiamato “”. A rivelarlo, oggi in un’aula di tribunale, è stato il collaboratore di giustizia Tullio Cannella sentito a Reggio Calabria nel processo “” che vede alla sbarra il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, esponente di primo piano della cosca Piromalli di Gioia Tauro. Rispondendo alle domande del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, ilsiciliano ha ricostruito il suo rapporto con Leoluca Bagarella e si è soffermato, in particolare, sui vari movimenti separatisti che si stavano formando nel sudall’inizio degli anni novanta quando “Sicilia Libera” e “Calabria Libera” organizzarono un incontro a Lamezia Terme: “Patania, il responsabile di Catania Libera, mi ha detto che era importante farla lì perché è lì che c’erano legami solidi ...