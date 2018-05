NBA Playgrounds 2 è stato rinviato a data da destinarsi

Primo gameplay trailer per NBA Playgrounds 2 : Saber Interactive ha rilasciato il Primo trailer di gameplay per NBA Playgrounds 2, il gioco in arrivo questo mese per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Nel nuovo episodio di NBA Playgrounds saranno apportate importanti modifiche rispetto al Primo capitolo, ad esempio sono previste migliorie per quanto riguarda il comparto multiplayer locale, saranno introdotti nuovi campi da basket e la Playground Championship, ovvero la classifica mondiale ...

NBA Playgrounds 2 è in arrivo questo mese per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Il mese scorso, Saber Interactive ha annunciato un nuovo episodio della serie NBA Playgrounds in lavorazione e, a poco tempo dall'annuncio iniziale, lo sviluppatore americano ha svelato la data di uscita ufficiale del titolo.Secondo il comunicato stampa riportato da Dualshockers, NBA Playgrounds 2 sarà lanciato il 22 maggio per PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One. Troveremo diverse novità in NBA Playgrounds 2, ci saranno migliorie per quanto ...