NBA Draft – Michael Porter JR fa la voce grossa | “dimostrerò di essere il miglior

(Di venerdì 18 maggio 2018)JR fa lain vista del prossimoNBA, ‘autoeleggendosi’ come ilprospetto del2018 Mentre le franchigie NBA si interrogano su chi possanole loro scelte alJR. decide di alzare la. Il giovane prospetto dell’Università del Missouri veniva dato fino a qualche mese fa come uno tra le prime scelte per il prossimo, ma dopo una lesione lombare le sue quotazioni sono scivolate verso la 5ª – 10ª posizione. Del resto un problema del genere alla schiena, per un giocatore così giovane, potrebbe rappresentare più di un deterrente per diverse squadre.JR. però non ha dubbi sulle sue qualità e in una recente intervista ha dichiarato: “sono ilgiocatore di questo. E non vedo l’ora di mostrare di cosa sono capace” L'articolo NBAJR. fa la: ...