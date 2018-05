Nazionale | inizia il nuovo progetto con Mancini | ecco i possibili convocati FOTO

Cagliari - iniziata l’udienza di Joao Pedro al Tribunale Nazionale antidoping : il brasiliano rischia una lunga squalifica : Presso gli uffici del Tribunale nazionale antidoping di Roma ha preso il via l’udienza di Joao Pedro, positivo all’idroclorotiazide dopo un controllo È cominciata l’udienza davanti al Tribunale nazionale antidoping di Joao Pedro. L’attaccante brasiliano del Cagliari, accompagnato dal presidente Tommaso Giulini e dai legali, è arrivato da poco presso gli uffici del Tna allo Stadio Olimpico di Roma. Joao Pedro dovrà ...

Iniziative per la Giornata interNazionale contro l'omofobia : "Nonostante questo " dichiara l'associazione Esedomani Terni - ancora oggi le persone omosessuali, transessuali e bisessuali sono oggetto di crimini d'odio e discriminazioni nel mondo e da qui nasce ...

17 maggio - giornata interNazionale di lotta all’omobitransfobia. Le danze iniziano ad Avellino : Qualcuno pensa che essere omofobo è insultare le persone omosessuali o transessuali, insultarle o picchiarle, deriderle, chiamarle ric***oni, cu****oni, insomma manifestare volgarmente e violentemente il proprio rifiuto delle scelte di vita altrui.Certo questa è omofobia e transfobia! La peggiore, poiché ti riduce a pezzi fisicamente o psicologicamente e ti lascia vuoto e umiliato. Questo tipo di omofobia si manifesta spesso ...

Trento - incendiate le centraline elettriche delle ferrovie nel giorno in cui inizia l’Adunata Nazionale degli Alpini : Trento – Attentati contro la linea ferroviaria che da Verona conduce al Brennero. Sassate contro le vetrine che espongono i simboli degli Alpini. Scritte ingiuriose a Sociologia, occupata dagli anarchici. L’adunata nazionale delle Penne Nere è cominciata all’insegna dell’alta tensione. Nella notte tra giovedì e venerdì due incendi hanno colpito altrettante centraline elettriche a Lavis e Civezzano. Un terzo qualche ora dopo ...

Giornata Nazionale della prevenzione del tumore cutaneo : visite gratuite dei nei in tutti i centri LILT aderenti all’iniziativa : Venerdì 18 maggio, in occasione della Giornata nazionale della prevenzione del tumore cutaneo sarà possibile effettuare visite gratuite di controllo dei nei presso tutti i centri LILT aderenti all’iniziativa. L’iniziativa è promossa da La Roche-Posay che, in collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Venereologia e Malattie Sessualmente Trasmesse), rinnova anche quest’anno ...

Iniziativa Nazionale per la Giornata della Legalità : A promuovere l'Iniziativa è il coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani e consiste nella creazione di una banca dati

Nazionale U16 donne - a Cormons l’iniziativa ‘azzurre per un giorno’ : In attesa dell’esordio di mercoledì con la Slovenia (ore 18 a Gradisca d’Isonzo) nel Torneo delle Nazioni, la Nazionale Under 16 Femminile ha trascorso la giornata di ieri a Cormons in compagnia delle giovani protagoniste di ‘Azzurre per un giorno’. Le calciatrici in erba provenienti dalle società del Friuli Venezia Giulia e del Veneto hanno assistito all’allenamento della Nazionale guidata da Nazzarena Grilli per ...

Articolo 1 Mdp : il 12 Maggio iniziativa Nazionale a Roma : ... intellettuali ed esponenti delle diverse forze della sinistra e del centrosinistra, con cui confrontarsi sulla necessità di una ricostruzione dalle fondamenta di un'intera area politica dopo la ...

Inizia la Biennale InterNazionale di Arte Sacra Contemporanea delle Religioni : “Ben 128 artisti provenienti da più di 30 Paesi. L’Edizione della BIAS 2018 di Palermo, prima e unica Biennale Transnazionale di Arte Contemporanea, verrà ambientata dal 16 aprile al 30 luglio 2018, tra poli museali, palazzi, chiese e oratori, nel centro storico di Palermo, con eventi ed esposizioni a Palazzo Belmonte Riso, al Polo Museale di Arte Contemporanea, alla Cappella dell’Incoronata, al Museo Diocesano, al Palazzo Gaetani dei Principi ...

Nazionale : date - uomini e nuovo c.t.. Ora inizia la vera ricostruzione : E adesso torniamo a pensare a campionato e coppe. Per l'azzurro c'è tempo e purtroppo non ci sono impegni pressanti in vista. Si tornerà a parlare di Nazionale quando la stagione dei club sarà finita, ...

La primavera inizia con la Giornata InterNazionale della Felicità : 10 segreti per godersi la vita [INFOGRAFICA] : La primavera tanto attesa è ormai alle porte e porta con sé una ventata di temperature miti e buon umore. A ricordarci di stare su col morale, però, ci pensa anche l’International Day of Happiness, seconda ricorrenza datata 20 marzo che celebra la Felicità, l’importanza di sentirsi bene con sé stessi e di apprezzare le piccole cose della vita. Alcune attività e abitudini sembrerebbero favorire il buon umore tanto quanto l’arrivo della bella ...

Giornata interNazionale della donna - le iniziative fino al 28 marzo : Proseguono le iniziative della rassegna '8 marzo, Giornata internazionale della donna' , 2-28 marzo, che comprende spettacoli, convegni, incontri, concerti, mostre, spazi informativi, momenti di preghiera e occasioni di solidarietà proposti da numerosi gruppi e associazioni femminili attivi in città oltre che da ...