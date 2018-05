Nazieuropa | la provocazione a teatro di Beppe Casales | “Migranti come gli ebrei nella

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 maggio 2018) “Una lettera a una figlia, un viaggio che parte dalla Germania degli anni ’30 e arriva fino all’Europa di oggi. L’Europa dei confini, del nuovo nazionalismo e del razzismo diffuso”. L’ultimo spettacolo di, attore e autore dipopolare, mette in scena un forte paragone che sa di: “è una domanda. Che differenza c’è tra la Germania nazista e l’Europa dei nostri giorni? – si domanda l’artista –è il desiderio di sottrarsi all’indifferenza, di guardare con gli occhi ben aperti e di chiamare le cose con il loro nome”. Lo spunto di partenza per la narrazione sono i 15.000 morti della strage che sta avvenendo nel Mediterraneo negli ultimi dieci anni a causa delle leggi che vietano vie regolari per chi sogna di arrivare in Europa alla ricerca di una vita migliore. L'articolo ...