huffingtonpost

: RT @aggsoc: Il #lavoro dei 'nativi precari': i risultati di una ricerca di IREF e @Acli_nazionali a proposito delle conseguenze del lavoro… - FedeSavia : RT @aggsoc: Il #lavoro dei 'nativi precari': i risultati di una ricerca di IREF e @Acli_nazionali a proposito delle conseguenze del lavoro… - CucculelliFabio : RT @aggsoc: Il #lavoro dei 'nativi precari': i risultati di una ricerca di IREF e @Acli_nazionali a proposito delle conseguenze del lavoro… - achillecorea : RT @StefaniaCarini: Il vero problema del lavoro oggi (e vale anche per quelli nati negli anni 80 e 70 ormai) // Lavoro, studio nazionale Ac… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Molti dei giovani nati negli ultimi venti o trent'anni hanno visto e vissuto storie di disoccupazione, dietà, di instabilità. A partire da quelle vissute dai loro genitori o dai loro fratelli maggiori. Sono quelli che una recente ricerca delle Acli descrive come "", cioè giovani nati in famiglie nelle quali i genitori hanno perso stabilità lavorativa, reddituale, di status. Gianfranco Zucca, che ha curato questa ricerca assieme a un gruppo di ricercatori sociali, ha messo in luce alcuni aspetti interessanti. Qui ci limitiamo a citarne due e a fare un breve commento.Il primo aspetto è il lavoro in deroga, cioè la disponibilità mostrata dal campione degli intervistati a accettare un lavoro anche se questo sospende alcune tutele. Si tratta di una sorta di adattamento perché "tanto il mondo del lavoro funziona ...