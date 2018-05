Naspi | per chi la percepisce | nuovo assegno di ricollocazione

Blastingnews

(Di venerdì 18 maggio 2018) Il 3 aprile è entrato in vigore l'di, rivolto a chila. L’Anpal con una nota ha chiarito i criteri, i termini e le modalita' di fruizione di questa nuova misura a sostegno del ricollocamento lavorativo. Vediamo in dettaglio di che si tratta e a chi è rivolta, precisando che non è una somma che verra' ad aumentare il reddito dei percettori di, ma verra' devoluta ai datori di lavoro che li assumeranno. Non è un sostegno economico per i disoccupati Tale novita' è stata realizzata per il momento in via sperimentale. L'diVIDEO è una misura che modifica la logica degli ammortizzatori sociali. È un sostegno per ricollocare nel mondo del lavoro, in particolare coloro che percepiscono lada almeno quattro mesi. La novita' però entrera' in vigore a pieno regime solo dal 30 settembre 2018. È rivolto ai seguenti ...