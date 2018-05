Napoli | stop dalla sovrintendenza al fratello di de Magistris | «Serve più spazio davanti

C'è il Napoli - tifoso ottiene stop misura cautelare per andare alla partita : C'è il Napoli che gioca a Firenze ed è in lotta per lo scudetto , tifoso partenopeo residente ad Arezzo ottiene dal tribunale lo stop alla misura cautelare per andare alla partita. L'orario della ...

De Magistris contesta stop tifosi Napoli : Sarebbe un bel segnale di sport". Secondo il sindaco quella di domenica "è una grande sfida tra la Juventus squadra che sta vincendo tutto e il Napoli che sta giocando un grande calcio e che non ...

Juve stop a Crotone - Napoli a -4 : Juve-Napoli, tutto in una notte:poteva essere il match point scudetto per i bianconeri e invecee' una sfida da roulette. Il big match di domenica sera e'acceso dai colpi a sorpresa del turno ...

Juve-Napoli vietata agli azzurri?Stop vendita biglietti in Campania : Come ci si poteva aspettare, Juventus-Napoli sarà partita che finirà sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive. Il Napoli spera di avere i suoi sostenitori a Torino nel big match che può valere lo scudetto, ma saranno le autorità a dare o meno il via libera per la trasferta dei tanti tifosi azzurri che attendono l'evento.

Juventus-Napoli vietata agli azzurri : stop a vendita biglietti in Campania : Come ci si poteva aspettare, Juventus-Napoli sarà partita che finirà sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive. Il Napoli spera di...

Milan - brutte notizie per Gattuso : Romagnoli salta il Napoli - almeno due settimane di stop : brutte notizie per mister Gennaro Gattuso : il Milan dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli per almeno due settimane. Il difensore, infortunatosi domenica scorsa durante il match col Sassuolo , ha ...

'Stop Biocidio' - 5mila in corteo a Napoli. Sacchetti e cori contro De Luca - : Migliaia , 5mila secondo gli organizzatori, di persone in marcia a Napoli, sabato scorso, per protestare contro "chi ha inquinato la nostra regione": gli attivisti del comitato "Stop Biocidio", ma ...

Napoli in piazza per la Siria : «Stop ai bombardamenti su Afrin» : Napoli in piazza per fermare il massacro in Siria: «Per rompere il silenzio delle istituzioni europee anche a Napoli s'è tenuta una manifestazione come a Manchester, Londra,...