Napoli | De Laurentiis | ' Stadio? Non posso fare la figura del pezzente'

Napoli “Grande Bellezza” : ecco il discorso del presidente De Laurentiis - indicazioni su Sarri : Cena di fine stagione per il Napoli, il club azzurro insieme dopo un campionato straordinario che si è però concluso senza conquistare lo scudetto. Nel frattempo l’ultimo colloquio tra Sarri e De Laurentiis è stato positivo, la conferma arriva dal discorso finale del numero azzurro: “Partendo da Maurizio Sarri ed arrivando a voi tutti della squadra e dello staff tecnico, vi dico grazie per questa grandissima stagione che ...

Napoli a cena - i tifosi chiedono a Sarri di restare. De Laurentiis : 'Autore e scultore della Grande Bellezza' : Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il Mondo . Quello che avete fatto resterà per sempre nella storia del Calcio Napoli. E io ve ne ...

A cena nasce il nuovo Napoli? De Laurentiis : "Sarri è grande bellezza" : Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il mondo. Maurizio Sarri è stato l'autore e lo scultore di questa grande bellezza". ? tavolata...

Napoli. De Laurentiis si tiene stretto Sarri con 4 milioni : Continuità in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis ha incontrato mister Maurizio Sarri. Con loro l’amministratore delegato, Andrea Chiavelli, il vice

Napoli calcio - summit De Laurentiis-Sarri. Le ultime sulla panchina azzurra : Animi più sereni a Castel Volturno: vicina la permanenza dell'allenatore toscano, che ha ricevuto garanzie economiche e tecniche per continuare il progetto

Napoli - vertice Sarri-De Laurentiis : quasi due ore faccia a faccia : Il faccia a faccia annunciato al presidente De Laurentiis la scorsa settimana ha avuto inizio intorno alle 13 e vede la presenza oltre che del presidente De Laurentiis e di Maurizio Sarri anche del...

Napoli - incontro positivo tra De Laurentiis e Sarri c è ottimismo sul rinnovo : Napoli - Un pranzo per appianare le divergenze e impostare un futuro ancora insieme. Aurelio De Laurentiis ha incontrato Maurizio Sarri a casa del tecnico: con loro l'amministratore delegato, Andrea ...

Napoli - faccia a faccia De Laurentiis-Sarri : le ultime novità - sarà rinnovo? : De Laurentiis e Sarri si sono incontrati oggi per delineare il futuro del Napoli, alle prese con una serie di decisioni importanti: il tecnico resterà in terra campana? Giornata importantissima in casa Napoli. Quest’oggi è andato in scena l’incontro tra De Laurentiis e mister Sarri, per delineare le strategie future e sopratutto per definire se proseguire o meno il cammino assieme. Ebbene, le sensazioni dopo il faccia a faccia, ...

